Tarkan Konseri, Dünya'nın En Kalabalık 5. Ücretsiz Konseri Oldu

Tarkan geçtiğimiz gün yani 9 Eylül tarihinde İzmir'in Kurtuluşu'nun kutlandığı konserde tam 2 milyonu aşkın seyirci sayısına ulaştı ve Dünya'da tarihte gerçekleştirilmiş ücretsiz açık hava konserleri arasında en kalabalık 5. konser olmayı başardı.

Tarkan'ın Dünya'nın en kalabalık 5. konserini gerçekleştirmeyi başardığı bu konser geçtiğimiz gün İzmir'de gerçekleşti. Ücretsiz konserler geçmişten bugüne büyük rakamlara ulaşmayı başarsalar da elbette bunlar arasında da en iyi olanlar mevcut.

Seyirci Sayıları Abartılı Olabilir

Genelde abartılı rakamlar oldukları iddia ediliyor olsalar da kayıtlara öyle ya da böyle belli başlı seyirci sayısıyla geçmekteler. Örneğin zamanında Jean-Michel Jarre'nin 1997 yılındaki Moskova'da Devlet Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği Moskova'nın 850. Yıldönümündeki konser en az 3.5 milyon insanın katılımıyla gerçekleşmişti. Elbette bu sayıların zamanla abartı olduğu gibi iddialar ortaya çıktı ancak ücretsiz bir konserde bunun kaydını almak ne yazık ki güç.

Jean-Michel Jarre bu ve benzeri konserlerle geçmişten bu yana en çok seyirci toplamayı başaran sanatçılardan biri konumunda ve neredeyse 2000'li yıllara geçildiğinden beri benzeri rakamlarda bir rekor geçtiğimiz güne kadar hiç görülmedi.

Şu anda listeye eklenen Tarkan konserinde ise 2.1 milyon insanın katılım sağladığı belirtiliyor. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu rakamları doğrulayacak herhangi bir veri yok, bu nedenle abartı olma ihtimallerini de göz önünde bulundurmak gerek.