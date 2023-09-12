Tasarımıyla Dikkat Çeken Yeni Bir Güvenlik Görevlisi Robot Üretildi!

Zürih merkezli bir girişim olan Ascento, "Ascento Guard" olarak bilinen otonom güvenlik devriye robotlarını konuşlandırarak güvenlik görevlisi mesleği için robotları hayata geçirmeye başladı.

Benzersiz bir tekerlek-bacak tasarımına sahip olan bu robotlar şu anda büyük sanayi tesislerinde faaliyet göstermekte, çevre kontrolleri gibi tekrarlayan görevleri yerine getirmekte ve gerektiğinde insan güvenlik görevlilerini uyarmakta.

Ascento kısa bir süre önce bu proje için Wingman Ventures ve Playfair Capital liderliğinde ve önemli yatırımcıların katılımıyla 4,3 milyon dolarlık bir finansman sağladı.

Ascento Guard Hangi Görevleri Yerine Getirebiliyor?

2018 yılında ETH Zürih'te bir proje olarak kurulan Ascento, şu anda 10 kişiyi istihdam ediyor ve Ascento Guards filosunu genişletmek için satış ve operasyon ekibi için aktif olarak işe alım yapıyor.

Üretilen robotlar yürüme hızında hareket ediyor ve çevre doğrulama, çit denetimleri, termal anomali taraması, ışık izleme, otopark gözetimi ve sel veya yangın tespiti gibi temel görevleri yerine getirebiliyor.

Ascento'nun tekerlek bacaklı robotları çeşitli arazilerde çalışacak ve merdivenlerde gezinecek şekilde tasarlanmış durumda. Şirket, robotlarını ve yazılımını büyük tesislere saatlik olarak sunuyor ve insan güvenlik personeli eksiğini tamamlamak için güvenlik şirketleriyle iş birliği yapıyor. Robotlar, fiziksel temas olmadan insanlarla birlikte çalışacak.

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