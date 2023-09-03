Lise Öğrencileri Yapay Zekâ Robotu Geliştirdi: Maden Kazalarını Önleyecek!

İstanbul Küçükçekmece Cezeri Teknik Lisesi'nde eğitim gören 8 öğrenci, SAFEBOT adını verdikleri yapay zekâ robotunu tanıttı. TEKNOFEST'te sergilenen yapay zekâ robotu, maden kazalarını önceden bildirecek şekilde tasarlandı.

Lise öğrencilerinin önemli özelliklere sahip bu robotuna, bir Rus şirketinden sponsor teklifi bile geldi.

Proje Kaptanı Efe Çetin'in açıklamalarına göre yapay zekâ robotu gaz patlamalarını, yangınları veya enkaz altında kalmaya sebep olacak başka etkenleri önceden bildirebilecek.

6 aylık çalışmanın sonucunda ortaya çıkan bu robot, maden patlamalarının önüne geçmek için harika bir fırsat olabilir.

Robotun tekerlek yapısı, Mars'a gönderilen Mars Rover aracından esinlenildi. Parçaların tamamını öğrenciler tasarlandı.

Boyutu küçültülebilen SAFEBOT, yalnızca maden kazalarını bildirmekte değil deprem enkazlarında bile kullanılabilir.

Liseli gençler ülkemizde meydana gelen maden kazalarına dikkat çekerek ölüm sayısını azaltmak istediklerini ve robotu geliştirmelerindeki temel amacın bu olduğunu belirtti.

İşte proje kaptanının robot hakkındaki açıklamaları:

"Araç gaz ölçümü yaparak tehlike durumunda bilgi veriyor. Çökme durumunda içeride kalan işçileri gözlemleyebiliyor, arama kurtarma ekipleri için harita çıkarıyor. Geliştirdiğimiz aracımızın üzerinde gaz sensörleri var. Bunlar gaz değişimini ölçerek, bilgi vermekte. Aracımızın arka tarafında okuyucu var.

Bunu bir giriş çıkış kartı gibi düşünebilirsiniz. Maden sahasına giren kişilerin kimliğini tutuyor, acil durumda da dışarıya çıkıp çıkmadığını tespit ediyor. Aracımızın üzerinde haritalandırma yapan bir cihazımız var.

Simülasyon ortamında madenin haritasını çıkarıyor. Enkaz altında kalma durumunda araç içeriye tekrar gönderilerek enkazın haritası alınıp, arama kurtarma ekiplerine iletiliyor.

Aracımızın adı SAFEBOT, 'güvenli yapay zeka' aracı. Tekerlek yapısı da Mars'a gönderilen Mars Rover aracından alındı. Tüm parçalarını biz tasarladık. Aracımız tam otonom, boyutu küçültülerek depremlerde enkaz altında da kullanılabilir."