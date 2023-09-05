23 Yıl Sonra Devam Filmi Geliyor: Tavuklar Firarda 2'nin Fragmanı Yayınlandı!

İlk olarak 2000 yılında vizyona giren Chicken Run: Dawn of the Nugget filmi (Tavuklar Firarda), dünya çapında 224 milyon hasılat yapmıştı. Çiftlikten kaçan tavukların hikâyesini konu alan filmin yakında ikinci filmi çıkacak.

Netflix'te yayınlanacak filmin ikincisi için yeni bir fragman yayınlandı bile.

15 Aralık 2023'te Yayında!

Yönetmenliğini Sem Fell'in üstlendiği ilk filmde Zachary Levi, Thandie Newton, Bella Ramsey, Lynn Ferguson ve Jane Horrocks gibi oyuncular yer almıştı.

İşte Tavuklar Firarda 2'nin fragmanı:

İkinci filmde ise kadroya Thandiwe Newton gibi yeni isimler katılacak. İlk filmde Julia Sawalha tarafından seslendirilen Ginger karakterini ikinci filmde Emmy ödüllü Thandiwe Newton seslendirecek.

Rocky Rhodes'u seslendiren Mel Gibson'un yerini ise Zachary Levi alacak. Filmde rol alacak diğer oyuncular ise Bella Ramsey, David Bradley, Imelda Staunton, Nick Mohammed, Daniel Mays, Jane Horrocks, Romesh Ranganathan gibi isimler olacak.

Filmin yönetmenliğini ParaNorman filmiyle Oscar Ödülü'ne layık görülen Sam Fell üstlendi. 23 yıl aradan sonra seyiricisiyle buluşacak Tavuklar Firarda 2'nin en az ilk filmdeki kadar ilgi görmesi bekleniyor.

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