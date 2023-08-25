Cem Yılmaz'ın Yeni Filmi Geliyor: Yayın Tarihi Açıklandı!

Cem Yılmaz'ın yeni filmleri eskilerine nazaran daha çok eleştiriliyor. Ancak ünlü komedyen yeni filmi için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Netflix'in resmi Instagram ve X (eski adıyla Twitter) hesabından filmin tanıtım afişi yayınlandı. Afişte filmin çıkış tarihi 29 Eylül olarak verildi.

"Sen iyi bir insansın Ayzek."

Do Not Disturb, geçtiğimiz yıllarda vizyona giren Kara Komik Filmler serisindeki Ayzek isimli karakteri konu alacak. Netflix aboneleri filmi 29 Eylül'den itibaren izleyebilecek.

Sen iyi bir insansın Ayzek.#DoNotDisturb 29 Eylül’de sadece Netflix’te. pic.twitter.com/OdJYKQ2TOD — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) August 24, 2023

Filmin başrollerinde Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Tülin Özen ve Ahsen Eroğlu gibi ünlü oyuncular yer alacak. Oyuncular zaman zaman sosyal medya hesaplarından film çekimlerindeki hallerini seyircilerle paylaştı.

Filmin çıkmasına yaklaşık bir ay kala yayın tarihi açıklandı. Yakın zamanda filmin fragmanının da yayınlanması bekleniyor.

Peki sizce Cem Yılmaz'ın yeni filmi beğenilecek mi? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.