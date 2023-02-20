Taziye Mektubunu ChatGPT'ye Yazdıran Üniversite!

Michigan Eyalet Üniversitesi'nde üç öğrenci, silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmüştü. Bunun üzerine ABD'deki Vanderblit Üniversitesi'nin bir personelinin taziye için e-posta yazarken ChatGPT kullandığı ortaya çıktı ve bu durum için özür diledi.

Reabody Collage'daki Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ofisi'nin yetkilileri, taziye için gönderilen e-postada OpenAI'ın son dönemlerde dillerden düşmeyen sohbet botu ChatGPT'yi kullanmanın kötü bir karar olduğunu vurguladı.

Vandetblit Üniversitesi'nin Eğitim Fakültesi'nden iletilen taziye e-postasında şu sözler yer alıyor: "Michigan'daki son silahlı saldırılar, özellikle kapsayıcı ortamlar yaratma bağlamında birbirimize sahip çıkmanın önemini trajik bir şekilde hatırlatıyor." Mesajın hemen altında ise "OpenAI'ın ChatGPT programı kullanılarak yazılmıştır" imzası olması, üniversitenin tepki toplamasına sebep oldu.

Ülkenin Her Yerinden Tepki Topluyor

ChatGPT ile yazılan e-postanın taziye amaçlı gönderilmesi ülkenin hemen her üniversitesinden tepki toplamaya devam ediyor. Nashiville merkezli üniversitedeki öğrenciler de duruma karşı oldukça öfkeli bir tepki almış durumda.

Saldırının gerçekleştiği üniversitede kız kardeşi okuyan Laith Kayat, duruma yönelik The Vanderbilt Hustler'a şunları söyledi:

"Bunu kendiniz düşünmeye zahmet edemediğiniz için topluluk ve beraberlik hakkındaki mesajınızı bir bilgisayara yazdırmada hastalıklı ve çarpık bir ironi var."

Gönderilen e-postadan başı yanan üniversitenin gazetesine göre Peabody'deki dekan yardmcısı, farklı bir e-posta göndererek özür diledi.