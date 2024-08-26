TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan Kritik Açıklama! Oyunlara Süre Kısıtlaması Gelebilir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, oyunlara adeta ateş püskürdü. Türkiye'de oyun meselesinin bir milli güvenlik meselesi haline geldiğini söyleyen Yayman, çevrim içi oyun platformlarına erişim engeli getirilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar!

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Oyun meselesi milli güvenlik sorununa dönüştü

Türkiye son zamanlarda adını sürekli yasaklarla ve erişim engelleri ile duyurur oldu. İlk olarak ay başında Instagram'a erişim engeli getiren ülkemiz, daha sonra da Roblox'u engelleyerek tartışmaların fitilini ateşledi. Şimdi ise TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, oyunları hedef alan açıklamalar yaptı.

Dijital bağımlılık hakkında konuşan Yayman, bunun gençlerin geleceğini tehdit eden ciddi bir sorun olduğunu belirtti. Özellikle çevrim içi oyun platformlarında geçirilen sürenin kısıtlanması gerektiğini vurguladı. Üstelik bu sorunun Türkiye'de milli güvenlik meselesine dönüştüğünü söyleyerek dikkatleri üzerine çekti.

Her zaman olduğu gibi yine şiddet eylemlerinin de suçlusu oyunlar oldu. Yayman, özellikle Amerika'daki okul saldırılarında oyunların etkili olduğunu belirtti. Gençlerin oyunlardaki karakterleri taklit ederek onları örnek aldığını ve şiddet eylemlerinin de bundan kaynaklandığını söyledi. Söz konusu oyunların Türkiye'de de yaygınlaştığını vurguladı.

Kendisine çevrim içi oyunların ve oyun platformlarına erişim engeli getirilip getirilmeyeceği sorulduğunda ise henüz bir çalışma olmadığını ancak bu platformların zararlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. Devletin uluslararası dijital şirketlere karşı gerekli önlemleri alacağını belirtti.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye Cumhuriyeti Counter-Strike 2, GTA 5 (yakında GTA 6) gibi oyunlara ya da Steam, Epic Games gibi platformlara erişim engeli getirebilir mi? Bu durumda tepkiniz ne olurdu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.