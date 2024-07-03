TCL Mini LED TV'ler Arçelik Mağazalarında Satışa Çıktı!

TCL, Türkiye'deki ürün ailesini genişletmeye ve farklı modelleri ülkemizdeki kullanıcılar için satışa sunmaya devam ediyor. Halihazırda pek çok satış kanalında var olan ve popülaritesini artıran şirket, bunu yaparken yerli markalarımız ile güçlerini birleştiriyor.

Bu doğrultuda TCL'in son hamlesi ise yeni nesil C755 QD-Mini LED TV'leri Arçelik mağazalarında satışa sunmak oldu. Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunulan C755 QD-Mini LED TV'ler hem üstün görüntü teknolojileri hem de yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...

TCL C755 QD-Mini LED TV'ler Seçili Arçelik Mağazalarında

TCL’nin yeni nesil C755 QD-Mini LED TV'leri, seçili Arçelik mağazalarında teknoloji ve oyun tutkunlarıyla buluşuyor. Bilkom satış sonrası güvencesiyle satışa sunulan söz konusu TV modelleri, 55, 65 ve 75 inç ekran boyutlarıyla, tüketicilere sunuldu. C755 QD-Mini LED TV’lerin bazı öne çıkan teknik özellikleri ise şu şekilde:

Üstün Görüntü ve Ses Teknolojisi: Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos ve 144Hz’e kadar yenileme hızı gibi özelliklere sahip olan C755 QD Mini LED TV, IMAX Enhanced izleme deneyimi sunuyor. TCL’nin QD-Mini LED teknolojisi, gerçek hayattaki renklerle inanılmaz derecede canlı görüntüler sunan, daha yüksek kontrast oranına sahip bir ürün olarak öne çıkıyor.

Tam Dizi Yerel Karartma

Tüm ekran boyutları, tam dizi (Full Array Lokal Dimming) yerel karartma ile her bir bölge için parlaklık seviyesini, bulunduğu ortama göre analiz ederek led arka ışığını ve sahneyi doğru bir şekilde yapay zeka algoritmasıyla ayarlıyor.

Bu sayede, izleme deneyimi başarılı bir hale geliyor. 500’den fazla yerel karartma özellikli led arka aydınlatmalar sayesinde, ekranın her bölgesinde daha ayrıntılı, daha parlak ve daha gerçekçi bir görüntü performansı sunuyor.

QLED-PRO Teknolojisi

Yeni nesil 4 alaşımlı Quantum Nokta Kristali (QLED-PRO) teknolojisinin gücünü kullanan TCL, DCI-P3 standardına göre %96’ya varan bir renk gamı ile 1 milyardan fazla canlı ve en doğru rengi ortaya çıkararak, son derece zengin bir renk ahengi sunuyor.

144Hz Yenileme Hızı ve Oyun Performansı

Gerçek 144Hz ekranlarla, en net ve en keskin görüntü performansı için 4K çözünürlük sunan C755 serisi, özellikle oyun konsollarında sıkça yaşanan titreşim, görüntü yırtılması ve bulanıklık sorunlarını ortadan kaldırıyor.

HDMI 2.1 desteği ve AMD FreeSync Premium Pro sertifikası ile en yeni nesil oyun konsollarına ve yeni nesil yüksek grafik içeren oyunlara tam uyum sağlıyor. Böylece aksiyonu bol sürükleyici bir oyun deneyimine imza atıyor.

Akıllı Görüntü İşlemcisi

TCL Electronics, dünyada bulunan tüm renkleri, olağanüstü kontrast ve kristal netliğini yansıtan ve görsel performansı arttıran yapay zeka destekli AIPQ 3.0 akıllı görüntü işlemcisi ile ‘Akıllı Televizyon’ deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Game Master 2.0 ile Gelişmiş Oyun Deneyimi

TCL C755, Game Master 2.0 oyun ustası ile gelişmiş ekran ayarlarının yanı sıra, titreşimsiz ve akıcı VRR destekli 144 Hz’lik ekran kalitesiyle, oyun deneyimini de artırıyor. Metalik ve çerçevesiz tasarımı ile TCL C755 serisi, her ortama sorunsuz bir şekilde entegre oluyor.

Seçili Arçelik mağazalarında satışa sunulan TCL C755 QD-Mini LED TV'ler, tüketicilere üstün görüntü ve ses kalitesini, yenilikçi teknolojileri ve geniş ekran seçeneklerini bir arada sunuyor.

TCL, bu önemli iş birliği ile Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirirken, Arçelik mağazaları aracılığıyla, ürünlerini daha geniş bir kitleye de ulaştırıyor. TCL, yüksek teknolojiye sahip ürünleriyle kullanıcılarına eşsiz bir izleme ve oyun deneyimi sunmaya devam ediyor.