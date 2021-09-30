TCL Telefon Patenti Dikkatleri Topladı: Kamerası Çıkarılabiliyor

TCL, telefon patenti ile akıllı telefon kullanıcılarının dikkatini üzerine çekti. Patentte ilginç bir kamera sistemine sahip akıllı telefonun taslağına yer verildi. İlk olarak LetsGoDigital tarafından tespit edilen patent, ilk bakışta normal bir görünüme sahip akıllı telefonun aslında sanıldığı gibi normal olmadığını kısa sürede fark ettiriyor.

Patente bakılacak olduğunda TCL'in yeni muhtemel akıllı telefonunu diğer akıllı telefonlardan ayıran noktanın kamerasının çıkarıp takılabilir bir kamera olacağı anlaşılıyor. Kameranın her zamanki yerinden çıkarılıp yan tarafa takılabilmesi de patentin akıllı telefon kullanıcılarına vermiş olduğu kısıtlı ipuçları arasında bulunuyor.

TCL Mobile Communications, tasarım için 11 Mayıs 2021'de CNIPA'e (China National Intellectual Property Administration) patent başvurusunda bulundu. Kısa bir açıklamadan ve çeşitli taslaklardan oluşan patent, 28 Eylül 2021 tarihinde ise onaylanıp yayımlandı.

TCL Telefon Patenti Ne Tür Bilgiler Sunuyor?

Patentte yer alan görüntü, kenarları çok ince ve ön kamerası olmayan bir akıllı telefonu gözler önüne seriyor. Görüntüye bakılacak olursa akıllı telefonun kamerası kolaylıkla yerinden çıkarılıp yan tarafa alınabiliyor. Bu da kullanıcıların söz konusu kamerayı ön kamera olarak da kullanabilmesine olanak tanıyor.

Fotoğraflarınızı daha çok ön kamera ile çekiyorsanız bu muhtemelen sizin için çok kullanışlı bir akıllı telefon olmayacak. Ne de olsa kamerayı sürekli olarak yerinden çıkarıp telefonun yanına sabitlemek başlangıçta ilginç gelse de zamanla sıkıcı olmaya başlayacaktır. Her an selfie çekip çekememek sizin için çok önemli değilse TCL'in yeni çözümü sizin açınızdan oldukça faydalı olabilir.

Kameraların akıllı telefona bağlı olmadan kendi başına da kullanılıp kullanılamayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Son olarak TCL'in söz konusu fikrinin hayata geçirileceğinin de bir garantisi bulunmuyor. Akıllı telefon şirketleri başta olmak üzere yenilikçiliğe yatırım yapan bütün şirketler zaman zaman ilginç fikirlerin haklarını başkalarının aklına gelmeden almak isteyebiliyor fakat bu, onların söz konusu fikri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürdüğü anlamına gelmiyor.

Şirketler bazen iki hatta üç yıl önce aldığı patent ile ilgili çalışmaları hakkında yeni açıklama yapabiliyor. Bazı şirketlerse seçimini söz konusu fikirleri sonsuza kadar rafa kaldırmaktan yana yapıyor.