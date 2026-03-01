vivo'dan Çok Güçlü Android Tablet Geliyor! 144Hz Ekran ve Dahası

vivo'nun Pad 6 Pro modeline dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Pad 6 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre tablette Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Tablet ayrıca yüksek şarj hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo Pad 6 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 13,2 inç

13,2 inç Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: Yaklaşık 13.000 mAh

Yaklaşık 13.000 mAh Hızlı Şarj: 90W

vivo Pad 6 Pro'nun Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo Pad 6 Pro'nun ekranı 13,2 inç büyüklüğünde olacak. Tablet 144Hz yenileme hızı sunacak. vivo Pad 5 Pro'da 13 inç ekran büyüklüğü, IPS LCD ekran, 2064 x 3096 piksel çözünürlük ve 1200 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Yeni modelde de IPS LCD ekran görebiliriz.

vivo Pad 6 Pro'nun Performansı Nasıl Olacak?

vivo'nun yeni tabletinde Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, önceki nesle kıyasla hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdekte daha iyi bir performans sunuyor. Bu güçlü işlemci sayesinde akıllı telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor. Serinin bir önceki modeli olan vivo Pad 5 Pro'da Dimensity 9400 tercih edilmişti.

vivo Pad 6 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo Pad 6 Pro, yaklaşık 13.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya sayesinde tablet uzun pil ömrü sunacak. Bu sayede tableti sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Tablet ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Pad 5 Pro'da ise 12.050 mAh batarya kapasitesi ve 66W hızlı şarj desteği bulunuyor.

vivo Pad 6 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip olması beklenen vivo Pad 6 Pro'nun 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Türkiye'de vivo Pad 5 serisi satılmıyor. Dolayısıyla Pad 6 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

vivo Pad 6 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Pad 5 Pro'nun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 2 bin 999 yuan (19 bin 192 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pad 6 Pro'nun ise 3 bin 200 yuan (20 bin 478 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan bilgiler göz önünde bulundurulduğunda vivo Pad 6 Pro'nun Android tablet pazarının en güçlü modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi sayesinde oyunlar herhangi bir sorun yaşanmadan oynanabilecek. Dev batarya ise uzun pil ömrü sunarak oyun keyfinin yarıda kesilmesini önleyecek. 144Hz yenileme hızı ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak.