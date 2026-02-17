En Yüksek Batarya Kapasitesine Sahip Telefonlar Belli Oldu

En yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlar listesi paylaşıldı. Bu liste, 21.200 mAh bataryaya sahip Ulefone Armor 29 Pro gibi özel amaçlı, zorlu koşullara dayanıklı modeller hariç tutularak günlük kullanıma uyugn, standart tasarımlı akıllı telefonlara odaklanıyor. Zirvede Honor tarafından satışa sunulan bir model mevcut.

En Yüksek Batarya Kapasiteli Telefonlar Hangileri?

En yüksek batarya kapasiteli telefonlar listesinin ilk sırasında Honor Power 2 bulunuyor. 2026 yılının ocak ayında tanıtılan telefon, 10.080 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun çok uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile bilrikte gelen akıllı telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

İkinci sırada Realme P4 Power konumlandı. 10.001 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefonda 80W hızlı şarj desteği mevcut. Gücünü Dimensity 7400 Ultra işlemcisinden alan akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Telefon ayrıca 144Hz yenileme hızı ile birlikte geliyor.

Honor Win üçüncü sırada yer aldı. 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefon 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelen akıllı telfeonda 3 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi mevcut.

Dördüncü sırada Honor Win RT bulunuyor. 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyen bu telefonda 10.000 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip olan akıllı telefonda 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor.

Redmi Turbo 5 Max beşinci sırada konumlandı. Akıllı telefonda 9.000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 9500s işlemcisinden alan akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Bu telefonu OnePlus Turbo 6 ve OnePlus Turbo 6V takip ediyor.