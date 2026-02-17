144Hz Ekranlı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 8 GB RAM ve Dahası

TECNO merakla beklenen yeni akıllı telefon modelini kısa sürede önce tanıttı. Camon 50 olarak adlandırılan bu telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir Helio işlemci yer alıyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir deneyim elde edilmesine olanak tanıyor.

TECNO Camon 50'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1208 x 2644 piksel

1208 x 2644 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: MediaTek Helio G200 Ultimate

MediaTek Helio G200 Ultimate RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya Kapasitesi: 6.150 mAh

6.150 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Yazılım: Android 16 tabanlı HiOS 16

Android 16 tabanlı HiOS 16 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69K/IP69/IP68 sertifikaları

TECNO Camon 50, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1208 x 2644 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 162,37 x 77,17 x 7,53 mm boyutlarında olan akıllı telefon, Dobly Atmos desteğine sahip çift hoparlör ile birlikte geliyor. Telefonda ayrıca ekran altı parmak izi sensörü de mevcut.

Akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen Helio G200 Ultimate işlemcisi bulunuyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekridek içeriyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan TECNO POVA Curve 2 5G'de ise Dimensity 7100 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı HiOS 16 ile birlikte gelen Camon 50'de 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alıyor. Akıllı telefon 6.150 mAh batarya kapasitesine sahip. Yüksek batarya kapasitesi, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. TECNO'nun yeni telefonu ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT700C ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Telefonun OIS desteğine sahip olduğunu da belirtelim. IP69K/IP69/IP68 sertifikalarına sahip olan telefon, bu sayede belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

TECNO Camon 50'nin Fiyatı Ne Kadar?

TECNO Camon 50 için 37 bin 500 Kenya Şilini (12 bin 711 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefonun Kenya dışında başka hangi ülkelerde satılacağı henüz belli değil fakat serinin bir önceki modeli olan TECNO Camon 40 şu anda Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla Camon 50'nin de Türkiye'de satışa sunulabileceğini söylemek mümkün.