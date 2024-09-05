TECNO, IFA 2024'te Geleceğin Teknolojilerini Sergileyecek

Teknolojinin kalbi Almanya'daki IFA 2024'te atıyor. Yarın başlayacak olan fuar, önümüzdeki dört gün boyunca tüm dünyadan çeşitli markaların katıldığı ve en son teknolojilerini dünya ile paylaştıkları bir merkez olacak. Bu sene üçüncü kez IFA'ya katılmaya hazırlanan TECNO ise burada geleceğin teknolojilerini sergileyecek. İşte detaylar!

TECNO, IFA 2024'te Yapay Zeka Stratejisini ve AIoT Ürünlerini Gösterecek

Son yıllarda hızla büyüyen ve her yıl IFA'ya damga vurmayı başaran TECNO, bu sene yapay zeka ve AIoT ürün ekosistemini merkeze alacak. Şirket sunumlarında eğlenceyi, yaratıcılığı, bağlantıyı, üretkenliği ve daha fazlasını kullanıcılara sunacak.

Sergilenecek akıllı ekosistemin öne çıkan ürünleri arasında sektörün ilk birleşik AR gözlüğü ve taşınabilir Windows tabanlı oyun cihazı Pocket Go, dünyanın en küçük su soğutmalı oyun bilgisayarı MEGA MINI Gaming G1, olağanüstü dizüstü bilgisayarlar, yaşam tarzına yönelik cihazlar ve daha fazlası yer alacak.

TECNO Genel Müdürü Jack Guo'nun konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde:

Yapay zeka destekli bir ekosistem geliştirmek, stratejimizin önemli bir parçasını oluşturuyor." dedi. "Bu yıl 100. yıldönümü olan IFA gibi büyük etkinliklerde, dünya genelindeki kullanıcılara, özellikle de gelişmekte olan pazarlardaki kullanıcılara fayda sağlayan, TECNO'nun yenilikçi çözümleri aracılığıyla yapay zekanın zekasından ve rahatlığından mümkün olduğunca erken yararlanmalarını sağlayan yenilikçi yapay zeka odaklı yeteneklere sahip AIoT ürünlerimizi sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Bu, TECNO'nun değerinin altını çiziyor ve inovasyon lideri olarak sektördeki konumumuzu sağlamlaştırıyor.

Tüm bunlar ve çok daha fazlası TECNO'nun IFA 2024'teki standında gerçekleşecek.