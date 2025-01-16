TECNO PHANTOM V Fold2 5G ve PHANTOM V Flip2 5G Tasarım Ödülü Kazandı

TECNO, yenilikçi bir teknoloji markası ve küresel çapta tanınan bir inovasyon lideri olarak tasarım mükemmeliyetindeki yetkinliğini bir kez daha kanıtladı. 2025 German Design Awards’ta kazandığı iki prestijli “Mükemmel Ürün Tasarımı” ödülü ile bu bu alandaki başarısını taçlandırdı.

TECNO PHANTOM V Flip2 5G ve PHANTOM V Fold2 5G, Bilgisayar ve İletişim kategorisinde ödüle layık görülerek, markanınileri teknolojiyi eşsiz ve şık tasarımlarla birleştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Alman Tasarım Konseyi'nin en prestijli ödülü German Design Awards, küresel kapsama alanı ve uluslararası çekiciliğiyle, tüm sektörlerdeki tasarım dünyasının en saygın ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor.

German Design Awards, 2012 yılından bu yana önemli tasarım trendlerini belirleyip geniş bir kitleyle buluşturuyor ve başarılı olanları onurlandırıyor. Bu yılki yarışma, 59 ülkeden gelen başvurularla büyük bir rekabete sahne oldu ve en iyiler için yoğun bir mücadele yaşandı.

German Design Awards’ta Öne Çıkan TECNO Tasarımları

TECNO PHANTOM V Fold2 5G, yenilikçi tasarımıyla German Design Awards’ta öne çıkan bir ödül sahibi oldu ve devrim niteliğindeki katlanabilir teknolojisiyle jüriyi etkiledi. Cihaz, kompakt bir 6.42 inç dış ekranı geniş ve etkileyici bir 7.85 inç 120Hz LTPO ana ekranla kusursuz bir şekilde entegre ediyor.

Bu üstün teknoloji, 5750mAh kapasiteli güçlü bir Aircell batarya ve hızlı 70W şarj desteğiyle güçlendirilmiştir. FreeForm görüntüleme sistemi, cihazın işlevselliğini ve yaratıcılığını yeni bir seviyeye taşıyor.

Alman yüksek kaliteli TV ve ses markası LOEWE. ile iş birliği içinde tasarlanan Rippling Blue edisyonu, zarif bir şıklık sunarken sürdürülebilir tasarım ilkelerini de koruyor. Bitki lifleri ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş çevre dostu ambalajı, TECNO'nun sürdürülebilirliğe olan bağlılığını bir kez daha vurguluyor.

Aynı derecede etkileyici olan TECNO PHANTOM V Flip2 5G, zarif ve akıcı tasarımıyla dikkat çekiyor ve sonsuzluk havuzlarından ilham alan devrim niteliğindeki ThruPool Kapak Ekranı ile jüriyi büyülüyor. Bu şık tasarım, hafifçe kavisli ana gövdeyle kusursuz bir şekilde bütünleşen 3.64 inçlik bir ekran ve akan piksellerle çevrelenmiş bir kamera lensine sahiptir.

Ultra ince, amiral gemisi niteliğindeki 120Hz ana ekran, estetik ve işlevsellik arasında mükemmel bir denge sunuyor. Gelişmiş Gemini entegrasyonlu Ella AI Asistanı ve AI Artboard gibi yapay zeka destekli özellikler, kullanıcı deneyimini daha da üst seviyeye taşıyor.

Katlanabilir tasarımı, geleneksel çekim anlayışını tamamen değiştirerek, 30° ile 150° arasındaki herhangi bir açıda eller serbest çekimler sunan FreeCam ile yaratıcı görüntüleme deneyimlerini mümkün kılıyor.

2025 German Design Awards jürisi, TECNO’nun tasarım mükemmeliyetine olan bağlılığını övgüyle karşıladı. PHANTOM V Fold2 5G hakkında jüri, "TECNO PHANTOM V Fold2 5G, yenilikçi teknolojinin ve sofistike tasarımın kusursuz bir entegrasyonunu örneklemektedir. Cihazın katlanabilir ekranı, güçlü yapay zeka özellikleri ve zarif estetiğiyle akıllı telefon pazarında yeni bir standart belirliyor" ifadelerini kullandı.

TECNO'nun 2025 German Design Awards'taki başarısı, markanın tasarım alanındaki etkileyici mirası üzerine inşa edildi. Geçtiğimiz yıl, TECNO PHANTOM V Flip 5G, German Design Awards 2024'te, 'Gezegen' temalı benzersiz dairesel dış ekranı ve kozmik esintili estetiğiyle Özel Mansiyon ödülüne layık görülmüştü.

Ancak bu yıl, TECNO PHANTOM V Flip2 5G, GDA 2025'te daha da yüksek bir onur kazanarak TECNO'nun tasarım dünyasının öncüsü olarak konumunu pekiştirdi ve prestijli ödüllerde art arda gelen zaferlere imza attı.

TECNO Genel Müdürü Jack Guo, "Bu ödülleri almaktan büyük onur duyuyoruz, çünkü bu ödüller, TECNO'nun tasarım mükemmeliyetine olan kararlılığının bir göstergesidir. ‘Stop At Nothing’ felsefemiz rehberliğinde, tasarım ve teknolojinin sınırlarını zorlayarak, küresel kitlemize en son yenilikleri ve şık çözümleri sunmak için durmaksızın çalışıyoruz" dedi ve şu şekilde devam etti: