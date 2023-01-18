Telefonsuz Öğrenci Kalmasın: vivo'dan Sömestr Tatili Kampanyası

Oppo'nun yan kuruluşu olarak geçtiğimiz yıllarda adından söz ettirmeye başlayan vivo, Türkiye'de sömestr tatiline özel kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Firmanın başarılı ürünleri arasında gösterilen Y35 ve Y22s gibi telefonlarda 3 yıl garantinin yanında indirimli fiyatlar ve hediye fırsatları bulunuyor.

20-31 Ocak tarihleri arasında devam edecek kampanyaya myvivoshop web sitesi üzerinden katılınabiliyor. Peki, indirimli vivo cihazları hangileri?

İndirimli vivo Y35 Özellikleri ve Fiyatı

Kampanya kapsamında site içerisinde sepette 500 TL ek indirim ile sunulan vivo Y35, sahip olduğu Snapdragon 680 işlemcisiyle performanstan ödün vermiyor. 5000 mAh bataryasıyla uzun süreli kullanım sunan telefon 18W hızlı şarjı destekliyor.

vivo Y35, sömestr tatilindeki unutulmaz anıları 50 megapiksel ana kamerasıyla yakalamanıza yardımcı oluyor. 2 megapiksel Bokeh kamerası ile alan derinliğine sahip fotoğraflar çekmeniz mümkün. Telefonda ön tarafta ise 16 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.

2 yıl standart süreye ek 1 yıl hediye garanti hizmetiyle sunulan vivo Y35, 500 TL'lik sepette indirim hariç olarak 9499 TL'den satılıyor.

İndirimli vivo Y22s Özellikleri ve Fiyatı

Çocuklarınıza almak için fiyat-performans ürünü arıyorsanız tercih edebileceğiniz cihazlardan biri olan Y22s, birçok özellik bakımından Y35 ile yarışıyor. Qualcom Snapdragon 680 işlemcisiyle gelen telefon, 2 güne kadar kullanım süresi tanıyor.

Telefonun ekran tarafında ise 90 Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç HD+ panel dikkat çekiyor. Adreno 610 grafik işlemcisi ile donatılan cihaz, mobil oyunlarda yüksek performans sağlıyor. vivo Y22s'in Y35 ile arasındaki en büyük fark, ön tarafta yer alan 8 megapiksellik selfie kamerası olarak dikkat çekiyor.

vivo Y22S, 3 yıllık garantinin yanı sıra sepette 500 TL indirim hariç 7499 TL'den satışa sunuluyor.