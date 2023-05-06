TECNO Phantom X2 Pro Türkiye'de Satışta: Özellikleri ve Fiyatı!
Başarılı bir tasarıma sahip olan TECNO Phantom X2 Pro Türkiye'de satışa çıktı. İşte TECNO Phantom X2 Pro'nun özellikleri ve fiyatı merak edilen ayrıntılar!
TECNO Phantom X2 Pro Türkiye'de satışa sunuldu. Şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran akıllı telefon modeli kamerasıyla ön plana çıkıyor. TECNO Phantom X2 Pro'nun özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen detaylar haberimizde.
TECNO Phantom X2 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,8 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 13 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya Kapasitesi: 5160 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
- Kalınlık: 9 mm
- Ağırlık: 201 gram
6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan TECNO Phantom X2 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Dimensity 9000 işlemcisinden alan telefonda 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor.
Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön tarafta ise 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.
Arka kameralar 4K çözünürlükte 30/60 FPS, 1080p çözünürlükte 30 FPS, ön kameralar ise 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapma yeteneğine sahip. 5160 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı telefon 45W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
TECNO Phantom X2 Pro Türkiye Fiyatı
Turuncu ve yıldız siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan TECNO Phantom X2 Pro 24 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Cihazın fiyatı zaman içerisinde artabilir veya azalabilir.
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