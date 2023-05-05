Apple İlk Çeyrek Raporlarını Açıkladı: iPhone Satışlarında Rekor!

Apple mali çeyrek sonuçlarını açıkladı ve sonuçlar görünüşe göre analistlerin beklediğinden daha iyi. Apple, Ocak ve Mart 2023 arasında 94,8 milyar dolar gelir elde ederken, bu rakam geçen yılki 97,2 milyar dolara göre %3 düşüş gösterdi.

Şirket yılın ilk üç aylık döneminde rekor iPhone satışı ve App Store, Apple Music, Apple Pay ve iCloud gibi hizmetlerde tüm zamanların rekorunu kırdı.

Hindistan, Endonezya ve Türkiye'de iPhone Satışları Arttı

Yıllık bazda yaşanan düşüş temel olarak Mac ve iPad satışlarının düşük performans göstermesinden kaynaklandı. iPhone geliri bir önceki yıla göre %2 artarak 51,3 milyar dolar oldu ve Hindistan, Endonezya ve Türkiye gibi bazı gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlarda yıllık bazda iki katına çıktı.

Apple servisleri şu anda 975 milyon ücretli aboneliğe sahip ve bu rakam 2022 yılına kıyasla 150 milyon daha fazla. Rapor ayrıca aktif cihaz sayısının 2 milyarın üzerinde olduğunu da ortaya koyuyor.

Tim Cook, şirketin "2030 yılına kadar karbon nötr ürünler ve tedarik zincirleri oluşturma yolunda büyük ilerleme" de dâhil olmak üzere uzun vadede yatırım yapmaya devam edeceğini açıkladı. CEO, Apple'ın 28,6 milyar dolarlık işletme nakit akışının 23 milyar dolarını hissedarlara ödediğini ve üst üste on birinci yılda da üç aylık temettünün arttırıldığını sözlerine ekledi.