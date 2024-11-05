TECNO Pocket Go, TIME Dergisi’nin 2024'ün En İyi Buluşları Listesinde!

Kasım ayı geldi çattı ve teknoloji dolu bir yıl daha geride kaldı. Elbette ki her yıl olduğu giib bu sene de TIME Dergisi yılın en iyi buluşları listesini açıkladı. Bu yıl listeye damgasını vuran ürün şirket ise TECNO oldu. TECNO Pocket Go, TIME Dergisi tarafından TIME'ın 2024'ün En İyi Buluşlar’ı listesine seçildi. İşte detaylar!

TECNO Pocket Go, 2024'ün En İyi Buluşları Listesinde!

Akıllı telefon pazarının parlayan yıldızı TECNO, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin 2024 yılında sunduğu en yenilikçi teknolojilerden biri de kuşkusuz Pocket Go oldu. Bilmeyenler için bu artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanan bir AR gözlüğü seti.

Aslında bir tür el konsolu olarak da değerlendirilebilen TECNO Pocket Go, artırılmış gerçeklik ile gittiğiniz her yere Windows 11 oyun konsolu ve ekran götürmenizi sağlıyor. Şimdi ise bu cihaz sadece biz teknoloji tutkunlarından değil, TIME Dergisi gibi oldukça saygın kuruluşların radarında.

TECNO Pocket Go, TIME Dergisi tarafından TIME'ın 2024'ün En İyi Buluşlar’ı listesine seçildi. Üstelik bu şirket için bir ilk değil. Pocket Go'nun TIME Dergisi'nden aldığı ödül, Red Dot Tasarım Ödülleri, Uluslararası Tasarım Mükemmellik Ödülleri ve 2024 Küresel Ürün Teknolojisi Yenilik Ödülleri gibi başarıların yer aldığı listeye eklenmiş oldu.

AR teknolojisini kullanan TECNO Pocket Go'nun kuşkusuz en dikkat çeken özelliği gittiğiniz her yere birlikte götürebildiğiniz ve nerede olursanız olun 6 metre ilerideymiş gibi duran 215 inç boyutunda OLED bir ekranı sizlere sunması. Günümüzde 65 inç boyuta sahip OLED TV için bile küçük bir servet ödemeniz gerektiğini düşünürsek Pocket Go'nun etkileyicliği giderek artıyor.

Adeta gelecekten fırlamış gibi duran TECNO Pocket Go ne yazık ki şu an için erişilebilir bir ürün değil. Ancak yakın zamanda ürünün gelişmesi ve bu modelle bile olmasa da yeni nesil versiyonlarla ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.