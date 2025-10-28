iPhone'a Benzeyen Uygun Fiyatlı Telefonun Özellikleri Netleşti!

Bütçe dostu akıllı telefonlarıyla tanınan Tecno, yakında Pop 10 adlı modeliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak cihaz, Google veri tabanında ortaya çıktı. Böylelikle neler sunacağı belli oldu. İşte beklenen Tecno Pop 10 özellikleri...

Beklenen Tecno Pop 10 Özellikleri

Tecno Pop 10, Google’ın Play Console veri tabanında ortaya çıkarak yakında tanıtılacağına dair ilk sinyalleri verdi. KM4s model numarasıyla listelenen cihaz, 4 GB RAM kapasitesiyle geliyor ve kutudan Android 15 işletim sistemiyle çıkacak. Gücünü ise Spreadtrum UMS9230E adlı sekiz çekirdekli işlemciden alacak.

Pek popüler olmayan bu yonga seti, 1.80 GHz hızında çalışan iki adet ARM Cortex-A75 ve 1.60 GHz hızında çalışan altı adet ARM Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşuyor. Grafik tarafında ise ARM Mali G57 GPU yer alıyor.

Ekran tarafındaysa telefon, 1600 x 720 piksel çözünürlük ve 280 DPI piksel yoğunluğu sunan bir HD+ panel ile gelecek. Google Play Console veri tabanında şimdilik bunlar dışında herhangi bir teknik detay yer almıyor.

Mevcut bilgilere göre modelin giriş segmentte konumlanması bekleniyor. Buna göre fiyatı da bütçe dostu olacaktır. Tanıtım tarihi ise şimdilik belirsiz ancak yakında duyurulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Tecno Pop 10 modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.