144Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! Dev Bataryaya Sahip

TECNO POVA Curve 5G tanıtıldı. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bütçe dostu telefon yüksek yenileme hızı, büyük batarya kapasitesi, 45W hızlı şarj ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

TECNO POVA Curve 5G Özellikleri

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip POVA Curve 5G, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2436 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 188,5 gram ağırlığındaki telefon Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Mali-G615 MC2 GPU'ya sahip telefon TECNO POVA Curve 5G modeli gücünü MediaTek Dimensity 7300 Ultimate işlemcisinden alıyor. 4nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci sekiz adet çekirdek içeriyor.

128 GB UFS 2.2 depolama alanına sahip telefon 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram değerine sahip Sony IMX682 ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip ikinci kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

Ön ve arka kameralar 4K video kaydı yapabiliyor. Android 15 tabanlı HiOS 15 ile birlikte gelen telefon yalnızca 7,45 mm kalınlığında. IP64 sertifikası sayesinde telefon belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

TECNO POVA Curve 5G Fiyatı