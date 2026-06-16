TECNO'dan 120Hz Ekranlı Android Telefon! 60W Hızlı Şarja Sahip

TECNO, Spark 50 Pro'yu tanıttı. Böylece telefonun özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. Android 16 tabanlı HiOS 16'ya sahip telefonda MediaTek tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

TECNO Spark 50 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Helio G100 Ultimate

Helio G100 Ultimate RAM: 8 GB'a kadar

8 GB'a kadar Depolama: 256 GB'a kadar

256 GB'a kadar Arka kamera: 50 MP

50 MP Ön kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5.600 mAh / 6.000 mAh

5.600 mAh / 6.000 mAh Hızlı şarj: 60W

60W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HiOS 16

TECNO Spark 50 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

TECNO Spark 50 Pro, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Hertz (Hz), ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor.120Hz'nin akıcı bir ekran deneyimi için yeterli olduğunu belirtelim. Bu arada Geniş görüş açısına sahip olan IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli TECNO Spark 40 Pro'da 6,78 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık mevcut. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. AMOLED ise IPS LCD'den daha canlı renklere sahip.

TECNO Spark 50 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Telefonda MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Helio G100 Ultimate bulnuuyor. Bu işlemcinin Infinix Hot 50 4G ve TECNO Spark 50 4G dahil olmak üzere pek çok telefonda da yer aldığını belirtelim. Bu arada nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

Helio G100 Ultimate işlemcisi, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ortalama 57 FPS'te, online FPS oyunu Call of Duty Mobile'ı ortalama 47 FPS'te, FPS türündeki Arena Breakout'u ise ortalama 44 FPS'te çalıştırabiliyor. Bunların yanı sıra Mobile Legends: Bang Bang ve League of Legends: Wild Rift de sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

TECNO Spark 50 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Spark 50 Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada Spark 40 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera, yardımcı lens ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

TECNO Spark 50 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

TECNO'nun yeni telefonu, 5.600 mAh ve 6.000 mAh olmak üzere iki farklı batarya kapasitesi seçeneği sunuyor. Cihaz ayrıca 60W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji sayesinde telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Spark 40 Pro'da 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

TECNO Spark 50 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

TECNO Spark 50 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Spark 40 ve Spark 40 Pro dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Spark 50 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

TECNO Spark 50 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Spark 40 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 13 bin TL civarında bir fiyat ile satılıyor. Spark 50 Pro'nun önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 15 bin TL civarında bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Telefonun PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini düşünüyorum. Bunların yanı sıra yüksek şarj hızı da önemli avantaj. Böylece telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak.