200 MP Kameralı vivo x Fold 6 Geliyor! Tanıtım Tarihi Açıklandı

vivo, X Fold 6 isimli yeni bir katlanabilir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Duyuru ile birlikte X Fold 6'nın tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek çözünürlüklü kamera ve AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak katlanabilir telefon çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca MediaTek'in çok güçlü bir işlemcisi bulunacak.

vivo X Fold 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X Fold 6, 26 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo X Fold 5, 2025 yılının haziran ayında tanıtılmıştı.

vivo X Fold 6 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak X Fold 5 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X Fold 6'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

vivo X Fold 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X Fold 5 için 1.607 dolar (74 bin 411 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. X Fold 6, önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacak. Buna göre yeni telefon, 1.690 dolar (78 bin 254 TL) civarında bir fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 150 bin TL civarında olabilir. Yerel fiyatlandırma yapılabileceğini de belirtelim. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, Bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

vivo X Fold 6'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 8,02 inç

8,02 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 5.000 nit

5.000 nit İşlemci: Dimensity 9500 Super

Dimensity 9500 Super Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.900 mAh

6.900 mAh İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo X Fold 6'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

X Fold 6'da Dimensity 9500'ün Super sürümü bulunacak. Bu özel sürüm, , standart sürümden daha iyi bir performansa sahip olacak. Super sürüm daha önce hiçbir telefonda kullanılmadı. Dolayısıyla bu sürümün oyun performansı belli değil. Fikir vermesi açısından Dimensity 9500'ün standart sürümü, CarX Street ve Genshin Impact ise ortalama 60 FPS, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Asphalt Legends'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Dimensity 9500'ün oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni katlanabilir telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecektir. Telefonda oyun oynamanın yanı sıra video düzenleme gibi ağır işler de yapılabilecektir. Bu arada Dimensity 9500 işlemcisinin OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda da yer aldığını belirtelim.

vivo X Fold 5'te Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor. İşlemcide 3.3 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.3 GHz hızında çalışan iki çekirdek bulunuyor. Dimensity 9500'de ise 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdke ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

vivo X Fold 6'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Katlanabilir telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu arada periskop telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor. Ultra geniş açılı kamera ise mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli vivo X Fold 5'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alacak.

vivo X Fold 6'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'nun yeni telefonu 6.900 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu arada X Fold 5'te 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde 80W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda vivo X Fold 6'nın katlanabilir telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini belirteyim.