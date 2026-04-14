iPhone 17 Pro'ya Benzeyen Android Telefon Tanıtıldı! Dev Bataryası Var

TECNO, Spark 50 4G'yi tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun teknik özellikleir, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Telefonda mavi, gri, siyah, mor ve pembe olmak üzere toplamda beş farklı renk seçeneği mevcut. Çok şık bir görünüme sahip olan cihazda MediaTek tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor.

TECNO Spark 50 4G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: MediaTek Helio G81

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Batarya: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 18W

Arka Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 8 MP

İşletim Sistemi: Android 16

Boyut: 167,8 x 79,22 x 8,18 mm

TECNO Spark 50 4G'nin İşlemcisi Nasıl?

TECNO'nun bütçe dostu telefonunda MediaTek tarafından geliştirilen Helio G81 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, Mobile Legends, Bang Bang'i ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 37 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 35 FPS'te çalıştırıyor. İşlemcide 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan 1.7 GHz altı çekirdek bulunuyor.

1.7 GHz hızındaki çekirdekler internette gezinme ve video izleme gibi işlerde, 2.0 GHz hızındaki çekirdekler ise oyun oynama gibi ağır işlerde devreye giriyor. Bu işlemci daha önce TECNO Spark 30C ve Infinix Smart 9 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. TECNO Spark 40 4G'de de aynı işlemcinin yer aldığını belirtelim.

TECNO Spark 50 4G'nin Ekran Özellikleri Neler?

Spark 50 4G'nin ekranı 6,78 inç büyüklüğüne sahip. Telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Spark 40 4G'de 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

TECNO Spark 50 4G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde fotoğraf çekmek ve belge taramak gibi işlemler için 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie yapmak ve görüntülü görüşmek gibi işlemler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Önceki modelde de aynı kamera çözünürlüklerinin yer aldığını belirtelim.

TECNO Spark 50 4G'nin Bataryası Kaç mAh?

TECNO'nun yeni telefonu, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Cihaz ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapamk gerekirse Spark 40 4G'de 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Dolayısıyla batarya kapasitesi tarafında önemli bir artış yaşandı.

TECNO Spark 50 4G Türkiye'de Satılacak mı?

TECNO Spark 50 4G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Spark 40 dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Spark 50 4G'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

TECNO Spark 50 4G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Spark 40 şu anda 11 bin TL civarında bir fiyat ile satılıyor. Spark 50 4G'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun vergili fiyatı 14 bin TL civarında olabilir. Fiyat ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile gelebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

TECNO Spark 50 4G'ninucuz Android telefonlar arasında iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun sunduğu en önemli avantaj ise yüksek yenileme hızı. Bu sayede akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında gezerken bile bu net şekilde hissediliyor.

Benim için telefonda yenileme hızının yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmayı sevmiyorum. Spark 50 4G, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Bu sayede telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu arada telefonun hem günlük kullanım hem de donanımı zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını düşünüyorum.