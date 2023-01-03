Arena Breakout APK Tencent tarafından geliştirilmiş olan, birinci şahıs açısından oynanan aksiyon ve hayatta kalma temalı bir mobil oyundur.

Görkem Gülen - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PUBG oyunu ile tanıdığımız Tencent şimdi bambaşka ve yepyeni bir aksiyon oyunu ile karşımızda. Arena Breakout APK bizleri aksiyon ve macera dolu yepyeni bir dünyaya çağırıyor.

Arena Breakout APK İndir

Arena Breakout APK'yı açtığınızda fark edeceğiniz ilk detay mobil platform oyunlarının görsel olarak ne kadar geliştiği olacaktır. Çünkü oyun son derece gerçekçi ve güçlü grafiklerle daha ilk saniyeden sizi içine çekmeyi başarıyor. Tabii ki elinde tuttuğu tek avantajı gerçekçi ve güçlü grafikleri değil. Bildiğiniz üzere Arena Breakout, popüler oyun PUBG'nin geliştiricisi Tencent'in yeni oyunu. Bu yüzden oyunun oynayış ve içerik kalitesinin de en az grafik kalitesi kadar yüksek olduğuna emin olabilirsiniz.

Oyun, kullanıcılarına kendi karakterlerini yaratmak için oldukça özgün bir ekran sunuyor. Böylece oyuncular oyunda bolca zaman geçirecekleri ve kendilerini yansıtacak olan karakterlerini detaylı bir şekilde tasarlayıp diledikleri gibi kişiselleştirebiliyor. Karakter yaratma sürecinin ardından ise aksiyon ve macera dolu bir dünyaya merhaba diyoruz.

Oyun temelde bir Battle Royale oyunu gibi görünse de kullanıcıya bundan çok daha fazlasını vaat ediyor. Bunlardan en önemlisi taktiksel oynayışın ne kadar önemli olduğu. Başlangıçta kendinizi düşman birlikleri ve militanlarla istila edilmiş büyük bir alanın içinde buluyorsunuz. Bundan sonra yapmanız gereken ilk şey kendinizi savunmak için güçlü ekipmanlar bulmak ve haritadan sağ çıkmak. Bu macerayı ister tek başınıza ister ise ekip arkadaşlarınız ile yaşayabilirsiniz. Ancak bilmekte fayda var ki ekip arkadaşları ile oynamanın avantajları büyük. Örnek vermek gerekirse: oyun size bir önceki haritada kullandığınız ekipmanları elinizde tutma şansı veriyor. Eğer tek başına oynayan bir oyuncuysanız bunu yapabilmenin tek şansı haritadan sağ bir şekilde çıkabilmek. Ama ekibiniz ile oynuyorsanız, ölseniz dahi takım arkadaşlarınızdan biri sizin düşürdüğünüz eşyaları alarak bir sonraki oyunda size onları geri verebilir. Bu yönden baktığımızda oyunun takım çalışmasına da en az taktiksellik kadar önem verdiğini söyleyebiliriz.

Arena Breakout android onlarca ikonik silah, zırh ve sayısız kıyafet kombinasyonu ile sizleri bekliyor. Oyunun ücretsiz olduğunu belirtmek ile birlikte oyun içi satın alımların da bulunduğunu söylemekte fayda var.

Arena Breakout Android Sistem Gereksinimleri

Snapdragon 6 serisi - 660 ve üzeri

Snapdragon 7 serisi - 710 ve üzeri

Snapdragon 8 serisi - 810 ve üzeri

Kirin 810 ve üzeri

Mediatek Helio P65 ve üzeri

Mediatek Teano 720 ve üzeri

Samsung Exynos 880 ve üzeri

4GB Ram ve üzeri

Android 5.1 sürümü ve üzeri