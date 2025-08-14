Dev Bataryalı Ucuz Telefon Tanıtıldı! iPhone 17 Air'e Benziyor

TECNO, çok şık tasarıma sahip bir telefon tanıttı. Bu tanıtımla birlikte Spark Go 5G isimli telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bütçe dostu telefon devasa batarya, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

TECNO Spark Go 5G Özellikleri

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan TECNO Spark Go 5G, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 670 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 194 gram ağılrığındaki telefonun yan tarafında parmak izi sensörü yer alıyor.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 6400 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.5 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı HiOS 15 ile birlikte gelen telefonda 4 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefon 167,74 x 77,7 x 7,99 mm boyutlarında.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Çift SIM (nano + nano) desteğine sahip olan telefonda 3,5 mm kulaklık girişi de mevcut.

TECNO Spark Go 5G'de IP64 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Peki, TECNO'nun yeni telefonu Spark Go 5G'nin fiyatı ne kadar?

TECNO Spark Go 5G Fiyatı

Gökyüzü mavisi, turkuaz yeşili ve mürekkep siyahı olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan TECNO Spark Go 5G için 9.999 Hindistan rupisi (4.658 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.