Aşırı İnce iPhone 17 Air'in Yeni Videosu Ortaya Çıktı

İnce iPhone kullanmak isteyen kişiler tarafından uzun süredir merakla beklenen iPhone 17 Air'in yeni videosu ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoya göre yeni iPhone modeli farklı bir tasarımla gelecek.

iPhone 17 Air'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Bu zamana kadar ortaya çıkan bilgiler göz önünde bulundurularak iPhone 17 Air maketi oluşturuldu. Gökyüzü mavisi isimli renk seçeneğine sahip bu maket, telefonun gerçekte nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Majin Bu isimli X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı tarafından paylaşılan videoya baktığımızda iPhone 17 Air'in aşırı ince olacağını görüyoruz. Yeni iPhone'un 5,5 mm kalınlığında olacağı söyleniyor. En ince iPhone modeli ünvanını elinde tutan iPhone 6'nın ise 6,9 mm kalınlığa sahip olduğunu belirtelim.

Videoya göre telefon yalnızca bir adet arka kamera ile gelecek. 2025 yılının şubat ayında tanıtılan iPhone 16e'de de tek arka kamera tercih edilmişti. Telefon bu nedenle çeşitli eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

IPhone 17 Air Sky Blue looks amazing pic.twitter.com/TVD3rnQDgN — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 13, 2025

iPhone 17 Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone 17 Air, LTPO Super Retina XDR OLED üzerinde 1320 x 2868 piksel çözünürlük, 458 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alacak telefonda 8 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alacak. Telefonun 3000 mAh batarya kapasitesi ile gelmesi bekleniyor.

146 gram ağırlığındaki telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Ön ve arka kameralar 4K video kaydı yapabilecek.

iPhone 17 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

iPhone 16 serisi, geçtiğimiz yılın 9 Eylül 2024 tarihinde tanıtılmıştı. iPhone 17 serisi ise 9 Eylül 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte yeni iPhone'ların tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. iPhone 17 serisinin yanı sıra yeni Apple Watch ve AirPods modellerinin de duyurulması bekleniyor.