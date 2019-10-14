TEGV Elektronik Eşyaları Bağışlama Kampanyası Başlattı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından başlatılan yeni bir kampanya kapsamında e-atıkların doğaya olan zararı azaltılmak isteniyor. Kullanılmayan elektronik atıklar eğitime dönüşüyor, TEGV’li çocuklar geleceğe umutla bakıyor.

Küresel ısınma ve iklim sorunlarının temelini oluşturan e-atıklara TEGV tarafından çözüm getirildi. Elektronik her türlü aletin atılmasına karşı bağışlama kampanyası başlatan TEGV, hem yaşanılabilir bir dünya ortamı oluşturmak istiyor hem de eğitimle güçlenmiş toplum oluşturuyor.

"Atma Bağışla Kampanyası" adı verilen etkinlik dahilinde ülkemizin belirli noktalarında toplama bölgeleri oluşturuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneğinin (TÜBİSAD) verdiği destekle birlikte ülkemizdeki elektronik atıkların tekrardan kullanılabilir olması hedefleniyor. Ayrıca kullanılmayan elektronik eşyaları da toplayan TEGV, ürünlerin kaydını çıkardıktan sonra etkinlik noktalarında kullanılmak üzere muhafaza ediyor.

E-atıklar Nasıl Bağışlanacak?

Elektronik atıklarını bağışlamak isteyen vatandaşlar ise PTT şubelerine giderek "902513042" koduna kargo verebilirler. TEGV tarafından alınacak olan e-atıklar depolanacak ve ülkemizdeki eğitime ihtiyaç duyan her bireyin hakları yerine getirilmiş olacak. Siz de kampanyaya destek vermek isterseniz atıklarınızı en yakındaki PTT şubesine götürebilirsiniz.