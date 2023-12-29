Tekken 8 Yayın Tarihi Belli Oldu: 2024’te Geliyor!

Microsoft Store'da gerçekleşen bir arka uç güncellemesi, dövüş tutkunlarını heyecanlandırdı. Uzun zamandır beklenen dövüş oyunu Tekken 8'in 26 Ocak 2024'te resmi olarak piyasaya sürüleceğine dair çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. Son aylarda gelen teaserlar ve haberlerle merak uyandıran proje şimdiye kadar gizemini korumuştu.

26 Ocak 2024'te Raflardaki Yerini Alacak!

Tekken 7'nin sekiz yıl ardından gelen bu yeni bölüm, dövüş oyunları tutkunları tarafından büyük bir sabırsızlıkla bekleniyordu. Bu yıl içinde, Street Fighter 6 olumlu tepkiler aldı ve Mortal Kombat 1'in muhteşem göründüğü haberleriyle dövüş oyunları dünyası hareketli bir dönem yaşıyor.

Oyun dünyasının gözbebeği Tekken serisi yeni bir heyecan dalgasıyla oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Microsoft Store'daki güncelleme 26 Ocak 2024'ün Tekken hayranlarını heyecanlandırmak ve merak içinde bırakmak için belirlenen tarih olduğunu gösteriyor.

Bu bilgilerin sızdırılmasına yönelik uyarılara rağmen son zamanlarda Tekken 8 yönetmeni Katsuhiro Harada, sızıntıları gerçekleştirenleri "yakalanacakları" konusunda uyardı. Bu son bilgiler Microsoft ve Twitter'daki Aggiornamenti Lumia'nın izniyle ortaya çıktı.

Harada, Twitter üzerinden sızıntılarla ilgili hoşnutsuzluğunu dile getirirken, son günlerde tanıtımlar, hareketler ve karakter portreleri gibi önemli bilgiler sızdırıldı. Ancak, Tekken 8'in çıkış tarihiyle ilgili kesin bilgiler, Microsoft Store'daki güncellemeyle birlikte netlik kazanmış gibi görünüyor.

Ocak 2024'ün sonlarına doğru piyasaya sürülecek olan Tekken 8, dövüş oyunları tutkunları için heyecan verici bir başlangıç sunacak gibi görünüyor. Heyecanla beklenen dövüş destanı, 2024'ün başlangıcında oyun dünyasına damgasını vuracak.