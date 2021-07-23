Teknoloji Liderlerinin Güvenlik Maliyeti 2020'de Rekor Kırdı

Teknoloji liderlerinin güvenlik maliyeti 2020'de yaşanan pandemi yüzünden milyonlarca dolara ulaştı. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in başı çektiği listede, diğer teknoloji liderlerinin de yüksek maliyetlerde korunduğunu görüyoruz.

Kurumsal güvenlik programları, adam kaçırmadan siber saldırılara kadar bir dizi tehditle başa çıkmak için kullanılır, ancak 2020'nin yeni bir tür tehlikesi vardı: pandemi.

Teknoloji endüstrisindeki yöneticilerin güvenlik maliyetlerinin analizi; Facebook, Google ve Apple gibi şirketlerin 2020'deki pandemi nedeniyle önceki yıllara göre daha fazla ödeme yaptığını gösteriyor.

Yüksek net değerli bireyler için güvenliği yöneten World Protection Group'tan Kent Moyer, "Korumamızın bir kısmının müşterilerimizin sağlığını korumak için olduğuna inancım tam. Müşterilerimizin 2020'de artan sayıda tehditle karşı karşıya kaldığını ve pandeminin büyük rol oynadığını gözlemledik" dedi.

Teknoloji Liderlerinin Güvenlik Maliyeti (2020)

Mark Zuckerberg (Facebook) - 23.6 milyon dolar Sheryl Sandberg (Facebook) - 7.6 milyon dolar Sundar Pichai (Google) - 5.4 milyon dolar John Zimmer (Lyft) - 2.06 milyon dolar Larry Ellison (Oracle) - 1.71 milyon dolar Evan Spiegel (Snapchat) - 1.67 milyon dolar Jeff Bezos (Amazon) - 1.31 milyon dolar Dara Khosrowshahi (Uber) - 849 bin dolar Logan Green (Lyft) - 599 bin dolar Tim Cook (Apple) - 470 bin dolar

Facebook, COVID-19 güvenlik protokollerinin bir sonucu olarak yöneticilerini korumak ve seçim sırasında güvenliği artırmak için en fazla harcamayı yaptı. Protocol'ün SEC dosyaları analizine göre CEO Mark Zuckerberg'in güvenlik bütçesi 2019'da 20.4 milyon dolardan 2020'de 23.4 milyon dolara yükseldi, ki bu büyük teknoloji yöneticileri arasında harcanan en büyük miktar.

Sosyal ağ yöneticisi, kişisel güvenlik için yıllık 10 milyon dolarlık sabit bir maaş alıyor ve şirket 2020'de güvenliği için 13.4 milyon dolar harcadı. Facebook COO'su Sheryl Sandberg, 7.6 milyon doların üzerinde korunma maliyeti ile en çok para harcananlardan biri oldu.

Yöneticilerin uzaktan çalışmasıyla şirketler, evdeki ofisleri daha güvenilir hale getirmek için daha fazla ödemek zorunda kaldı. Örneğin Uber, CEO Dara Khosrowshahi için 120.000 doların üzerinde ödeme yaptı ve evine bir güvenlik uzmanı atadı.

Lyft Başkanı John Zimmer de listede boy gösterdi ve korunması en maliyetli teknoloji yöneticilerinden biri oldu. CEO Logan Green'in yıllık bütçesi yaklaşık 600.000 dolar iken, güvenliği ise yılda 2 milyon dolardan fazlaya mal oluyor.