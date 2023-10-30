Teknosa ve Pegasus'tan Dev Sürpriz: Atatürk'ün Sesi Göklerde!

Teknosa ve Pegasus Hava Yolları, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında güçlerini birleştirerek İstanbul-İzmir uçuşunda yolculara dikkat çekici bir sürpriz yaptı.

Pegasus Hava Yolları, Cumhuriyetin 100. yılı şerefine kuyruğunda Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetinin ve imzasının yer aldığı "Cumhuriyet" isimli 100. uçağını tanıtmıştı. 29 Ekim'de ise yolcular, gelişmiş yapay zekâ teknolojisi ile üretilen Atatürk'ün sesini duyarak sıra dışı bir an yaşadı.

Teknosa ve Pegasus Hava Yolları'nın "İkinci yüzyılda da en büyük armağan: Türkiye Cumhuriyeti" projesiyle bu özel etkinliğe hayat verdi.

Atatürk'ün Yapay Zeka ile Oluşturulan Sesi Kullanıldı

Yolcular, kaptan pilotun eşsiz anonsunun ardından Atatürk'ün gerçeğe yakın sesiyle "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." ve "Cumhuriyet prensiplerini sevdiriniz. Bunu kalplere yerleştirmek için hiçbir fırsatı ihmal etmeyiniz." sözlerini anons aracılığıyla dinlediler.

4129Grey'in yaratıcı beyinleri bu projenin hayata geçirilmesinde etkili oldular. Alanında uzman isimler, Atatürk'ün çeşitli konuşmalarından binlerce tonlamayı analiz ederek sesini yeniden yaratmak için 'Generative AI' yapay zekâ teknolojisinden yararlandılar.

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