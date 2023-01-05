Bakanlık Açıkladı: Telefon ve Tabletlerden ÖTV Kalkacak mı?

Telefon ve tabletlerden ÖTV kalkacak mı sorusunun yanıtı bir süredir merak ediliyordu çünkü kısa süre önce böyle bir kararın alınacağına yönelik bir iddia ortaya atılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuya dair açıklamada bulundu.

Telefon ve Tabletlerden ÖTV Kalkacak mı İddiası Yalanlandı

Bir kereye mahsus olmak üzere gençlere ÖTV'siz tablet ve telefonların satılmasına yönelik bir düzenleme hazırlığı olduğuna yönelik bir iddia ileri sürülmüştü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından açıklama ile beraber iddianın gerçek olup olmadığı ortaya çıktı. AA'daki habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yönde bir çalışmanın bulunmadığını belirtti. Böylece söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde Özel İletişim Vergisi'ne 122,93 oranında zam gelmişti. Bu zam ile beraber vergi miktarı 117 TL'den 260 TL'ye çıkmıştı. 12 ay takside bölünen Özel İletişim Vergisi, her ay faturalara 21,67 TL olarka yansıyacak.