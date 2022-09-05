Telefonlara 5 Yıl Boyunca Güncelleme Göndermek Zorunlu Olacak

Avrupa Birliği milletvekilleri kendi ülkelerinde satılan akıllı telefonlar için kapsamlı düzenlemeler önerdiler. Düzenleyiciler, telefon satıcılarının cihazlarına en az beş yıllık güvenlik güncellemesi ve üç yıllık işletim sistemi güncellemesi sağlamasını önerdi. Ayrıca söz konusu güvenlik ve işletim sistemi güncellemeleri, "kamuya sunulduktan en geç iki ay sonra" kullanıcılara ulaşmak zorunda olacak.

Bu düzenlemeler uygulanırsa Android OEM'lerinin cihazları için yazılım desteğini işleme biçimini temelden değiştirebilir. Şu anda Samsung ve Google, telefonlarına beş yıllık güvenlik güncellemesi vaat eden tek markalar. Buna rağmen bu markaların bile tüm cihazları bu avantajlardan yararlanamıyor. Samsung üst segment cihazlarına dört büyük Android güncellemesi yayınlıyor ve şu anda bu, Android dünyasındaki en uzun güncelleme süreci. Buna karşılık Google ve diğer markalar, belirli cihazlar için üç veya daha az önemli işletim sistemi güncellemesi sağlıyor.

Bunun gibi bir düzenleme, şirketleri yalnızca amiral gemisi telefonları için değil, aynı zamanda genellikle üreticilerden uzun vadeli güncelleme taahhütleri almayan daha düşük segment, bütçe cihazları için daha uzun güncellemeler yapmaya zorlayabilir.

Telefonların Pil Ömrü ile İlgili de Önemli Düzenlemeler Var

Taslak düzenlemeler ayrıca bir cihazın pil kapasitesinin "bir işletim sistemi yazılımı güncellemesinden veya bir aygıt yazılımı güncellemesinden sonra başlangıçta uygunluk beyanı için kullanılan aynı test standardı ile ölçüldüğünde bozulmayacağını" belirtiyor. Ayrıca "üçüncü parti uygulama yazılımları dışında, güncellemenin reddedilmesi sonucunda herhangi bir performans değişikliğin meydana gelmemesi" gerekiyor.

Avrupa son zamanlarda akıllı telefon düzenlemeleri için ileriye giden yolda öncülük ediyor. Bölge kısa süre önce tüm akıllı telefonların 2024 yılına kadar USB-C şarj özelliğine sahip olmasını gerektiren bir yasa çıkardı. Önerilen en son düzenlemeler, doğası gereği zorunlu değişikliklere yol açacak ve kabul edilirse Android telefon ortamını temelden değiştirebilir.