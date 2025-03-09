Telegram, Ana Vatanı Rusya'da Yasaklandı: İşte Sebebi!
WhatsApp'tan sonra dünyanın en popüler ikinci çevrim içi mesajlaşma platformu haline geline gelen Telegram, ana vatanı Rusya'nın bazı bölgelerinde yasaklandı.
Dünyanın önde gelen çevrim içi mesajlaşma ve iletişim platformlarından Telegram ile ilgili oldukça ilginç bir gelişme yaşandı. Platform, ana vatanı Rusya'nın bazı önemli bölgelerinde yasaklandı.
Yetkililer, Rusya’nın Dağıstan ve Çeçenistan bölgelerinde erişim engeli getirilen Telegram'ın suç olarak sayılan faaliyetler adına kullanıldığını ifade ediyor.
Telegram, Suç Faaliyetleri ve Bölge Güvenliğini Tehdit Etmesi Nedeniyle Yasaklandı
Daha öncesinde kullanıcı gizliliğini koruma politikası nedeniyle birçok ülke tarafından eleştirilen ve nihayetinde çoğu bölgede kısıtlanan veya tamamen yasaklanan Telegram, şimdi ise geçmişte hükümetine casusluk yapıldığı iddia edilen Rusya'da da yasaklandı. Platform, şu anda ülkenin Dağıstan ve Çeçenistan bölgelerinde erişime kapalı durumda.
Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Telegram'ın bölgedeki güvenlik tehditlerini artırdığı ve suç faaliyetlerinde kullanıldığı gerekçesiyle kapatıldığı ifade edilirken, vatandaşların alternatif uygulamalarına geçmelerine yönelik çağrılarda bulunuldu. Yetkililerin ilerleyen süreçte Telegram'ı Rusya genelinde de yasaklamayı düşündüğü de söyleniyor.
CEO Pavel Durov'un geçtiğimiz yıl Fransa'da tutuklanmasıyla birlikte platformun politikaları hakkında adeta alev alan tartışmalar, Telegram'ın ülkelerin gözünde artık birer tehdit unsuru olmasına yol açtı desek yanlış olmaz. Görünüşe göre platformun ana vatanı Rusya da Telegram için benzer şeyler düşünmeye başladı.
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