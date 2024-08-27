Telegram İndirmeleri Kurucusu Pavel Durov'un Tutuklanmasıyla Zirve Yaptı!

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov geçen günlerde Fransa'da bir havalimanında gözaltına alındı. Kısa süre içinde gündem olan bu olayla ilgili ilk ortaya çıkan bilgiler, Durov'un Telegram kanallarının suç amaçlı kullanımını önlemek için gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle tutuklandığını gösteriyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması ise bu göz altı kararından olumsuz etkilenmedi. Hatta son paylaşılan veriler, uygulamanın popülaritesinin olaydan sonra bir hayli arttığını ve indirme sayılarında adeta zirve yaptığını gözler önüne seriyor.

Telegram İndirme Sayıları Pavel Durov'un Tutuklanmasıyla Zirve Yaptı

Telegram'ın popülaritesi kurucusu Pavel Durov'un tutuklandığına yönelik haberlerin yayılmasının ardından tavan yaptı. Mesajlaşma uygulaması, ABD App Store'da Sosyal Ağlar kategorisinde ikinci sıraya kadar yükseldi ve bununla birlikte global iOS indirmelerinde ise yüzde 4 oranında bir artış yaşadı.

Durov'un tutuklandığı Fransa'da da benzer bir durum söz konusu. Bu kapsamda, uygulama Sosyal Ağlar kategorisinde birinci, genel sıralamada ise üçüncü sıraya kadar yükseldi. Bu artışın sebebiyse Durov'un ifade özgürlüğü konusundaki fikirlerine destek vermek isteyen kullanıcıların desteği olarak gösteriliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada Durov'un tutuklanmasının siyasi bir karar olmadığını söyledi ve artık topun yargıçlarda olduğunun altını çizdi. Konuyla ilgili yeni detayların ortaya çıkması halinde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.