Telegram'ın Kurucusu Pavel Durov Göz Altına Alındı: Suçlamalar Çok Ciddi!

Dünyaca ünlü çevrim içi mesajlaşma platformu Telegram hakkında skandal bir gelişme yaşandı. Platformun kurucusu ve CEO’su Pavel Durov'un geçtiğimiz gece Fransa'da bir havalimanında gözaltına alındığı bildirildi. Detaylar haberde.

Pavel Durov, Telegram'da İşlenen Suçlara Göz Yumduğu İçin Gözaltına Alındı!

Fransız TF1 televizyonunun isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ukrayna'daki savaşla birlikte ülkesi Rusya'dan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamaya başlayan Durov, geçtiğimiz gece Azerbaycan'dan özel bir jetle Fransa'ya iniş yaptı. Telegram CEO'su, kendisine yöneltilen suçlar nedeniyle başkent Paris yakınlarındaki Bourget Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

39 yaşındaki milyarderin, Fransa'da hakkında yakalama kararı bulunduğu ve Telegram kanallarının suç amaçlı kullanımını önlemek için gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtiliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, Durov’un temsilcilerinin henüz elçilikle temas kurmadığı belirtilirken, elçiliğin konuyla ilişkin olarak gereken adımları attığı bildirildi.

Öte yandan CEO'nun gözaltına alınması Telegram içindeki ticari kanalları ve kripto para dünyasını derinden sarstı. Hamster Kombat ve Blum gibi on milyonlarca kullanıcıya sahip Airdrop oyunları söz konusu tedirginlikten nasibini alırken, Bitcoin (BTC) iddiaların ardından 63.700 dolar seviyesine kadar geriledi. Diğer taraftan Twitter üzerinde Telegram ve Pavel Durov gibi etiketlerin uzun süre engellendiği de bildiriliyor.

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