Telegram'ın Kurucusu Pavel Durov Serbest Bırakıldı: Peki Şimdi Ne Olacak?

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov geçtiğimiz günlerde Fransa'da bir havalimanında gözaltına alındı. Rus teknoloji girişimcisinin göz altına alınmasının ardındaki neden ise Telegram kanallarının suç amaçlı kullanımını önlemek için gerekli adımları atmaması şeklinde gösterildi.

Pavel Durov'un gözaltı süresi ise geçtiğimiz saatlerde bitti ve bunun sonucunda serbest kaldı. Ancak, bu durum girişimcinin üzerine atılı suçlamalardan aklandığı şeklinde yorumlanmamalı. Peki, Telegram kurucusu için süreç bundan sonra nasıl işleyecek?

Pavel Durov Tutuksuz Yargılanacak

Cumartesi günü Fransa'daki Le Bourget Havaalanı'nda gözaltına alınan Telegram kurucusu Pavel Durov'un gözaltı süresinin sonlandırılmasına karar verildi. Girişimci, devam eden soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanacak ve Paris'te hakim karşısına çıkacak.

🚨🇷🇺🇫🇷 PAVEL DUROV is FREE from prison! pic.twitter.com/d3d4gNRohL — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) August 28, 2024

Rus teknoloji girişimcisinin bu kapsamda 5 milyon euro kefalet ödediği ve haftada iki kez Fransız polis karakoluna rapor vereceği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Durov'un serbest bırakılma görüntüleri de sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Pavel Durov, 2013 yılında kardeşiyle ile birlikte Telegram'ı kurdu ve platform günümüzde 950 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Platformun uçtan uca şifreleme özelliği kullanıcıların paylaşımlarını gizli tutarken, aynı zamanda bugün sıkça tartışılan yasadışı faaliyetlerin izlenmesini de bir hayli zorlaştırıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...