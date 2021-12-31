Telegram Yeni Güncelleme Çıktı: Spoiler, Çeviri ve Daha Fazlası!

Telegram yeni güncelleme ile birbirinden etkileyici özelliklere sahip oldu. Popüler anlık mesajlaşma uygulamasına gelen yeni özellikler arasında spoiler önleme, çeviri ve daha pek çok özellik yer alıyor. Uygulamanın yeni özelliklerine ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Telegram Yeni Güncelleme ile Gelen Özellikler

Tepkiler Spoiler Mesaj çevirisi Temalı QR kodları

Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılan Telegram isimli anlık mesajlaşma hizmeti, yeni bir güncelleme yayımlayarak yeni özellikleri kullanıma sundu. Peki, yayımlanan güncelleme ile birlikte popüler mesajlaşma uygulamasına hangi özellikler geldi? İşte platforma gelen önemli özellikler!

1. Tepkiler

Anlık mesajlaşma uygulamasına mesajlara emoji ile tepki verme özelliği geldi. Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde gülen yüz, alev, kalp, üzgün yüz, korku içinde çığlık atan yüz olmak üzere çeşitli emojiler ile mesajlara tepki verebilir.

Kullanıcılar bir tepki verdiğinde ekranda bir animasyon yer alacak. Örneğin, kalp emoji tepkisini kullandığınızda ekranda kalp animasyonunu göreceksiniz. Özel sohbetlerde tepkiler her zaman açık olacak fakat grup ve kanallarda yöneticiler bu özelliği kapatabilecek ya da hangi tepkilerin aktif olacağına karar verebilir.

2. Spoiler

Telegram kanalındaki diğer insanların görmesini istemediğiniz kelimeleri gizleyebilirsiniz. Bu işlem için söz konusu kelimeleri seçmeniz gerekiyor. Seçme işlemini gerçekleştirdikten sonra ekranda birtakım seçenekler çıkacak. Bu seçenekler arasında yer alan "Spoiler"ı seçmelisiniz.

Gönderilen mesaj, hareketli piksel animasyonu şeklinde görünecek. Diğer insanlar, görebilmek için mesajın üzerine dokunması gerekecek. Böylece mesajın spoiler içerdiği belirtilebilecek ve kanalda yer alan diğer kişilerin spoiler'a maruz kalmasının önüne geçilecek.

3 Mesaj Çevirisi

Gizlilik odaklı anlık mesajlaşma hizmetine mesaj çevirisi özelliği de geldi. Yeni özellik sayesinde herhangi bir mesajı doğrudan başka bir dile çevirebilirsiniz. Bu işlem için ayarlar sayfasındaki "Dil" bölümünden "Çeviri" özelliğini etkinleştirmeniz gerekiyor. Daha sonra mesaja dokunarak "Çeviri" seçeneğini seçerek çeviri işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

4 Temalı QR Kodları

Yeni özellik sayesinde genel kullanıcı adı olan herhangi bir kullanıcı içni QR kodu oluşturabilirsiniz. Bu özellik aynı zamanda gruplar, kanallar ve botlar için de çalışır. Karekodun rengini değiştirebilirsiniz. QR kodu oluşturmak için kullanıcı adının yanındaki karekod simgesine dokunmanız gerekiyor.

Yukarıda yer alan özelliklerin yanı sıra MacOS için yeni menüler ve çok sayıda yeni etkileşimli ifade geldi. Böylelikle platformdaki kullanıcı deneyimi önemli ölçüde iyileştirildi.

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