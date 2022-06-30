Temassız Ödemelere Limit Artışı Geldi

Temassız ödemeler uzun yıllardır yaygın bir teknoloji olsa da özellikle pandemi döneminin başlangıcıyla ülkemizde bambaşka bir hâl aldı. Pek çok kişinin temassız ödemeyle tanışması sonrası bankalar da bu yönde adımlar atmaya başladı. Bununla ilgili yeni bir karar da bugün açıklandı.

Koronavirüsün etkisiyle oluşan pandemi, temassız ödemelerin kullanımını büyük ölçüde artırmıştı. Pandemi yavaş yavaş etkilerini yitiriyor olsa da insanlar şifresiz işlem yapmanın rahatlığından kolay kolay vazgeçmeyecek gibi görünüyor.

Tabii bu temassız ödemelerin belli bir limiti bulunuyor. Kredi ve banka kartlarındaki 500 TL'lik temassız ödeme limiti alınan yeni kararla birlikte %50 oranında artırılarak 750 TL'ye çıkarılıyor.

Yeni Limit 1 Temmuz İtibariyle Geçerli Olacak

Daha önce geçtiğimiz Şubat ayında 350 TL'den 500 TL'ye çıkarılan limitin yeniden artırılması, temassız ödemelerin kullanımının yaygınlaşması nedeniyle oldukça beklenen bir durumdu. BDDK'nın bu yeni düzenlemesiyle birlikte 750 TL'lik limit 1 Temmuz 2022 itibariyle geçerli olacak.

Peki siz temassız ödemeleri tercih ediyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.