Temmuz Ayının İkinci Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar Açıklandı
Xbox'ın popüler abonelik servisi Game Pass'e Temmuz ayının ikinci yarısında eklenecek oyunlar açıklandı. İşte tam liste!
Microsoft'un sevilen hizmeti Xbox Game Pass servisine Temmuz ayının ikinci yarısında eklenecek oyunlar açıklandı. Xbox ekibi yayınladıkları yeni blog içeriğinde Temmuz ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunların listesini ve Temmuz ayı sonunda hizmetten ayrılacak oyunları açıkladı.
Xbox Game Pass her geçen ay abone sayısını ve oyun kütüphanesini artırmaya devam ediyor. Ülkemizde de oldukça uygun fiyata abone olabildiğiniz bu sistem sayesinde yüzlerce oyuna erişim imkânı sağlıyorsunuz. Özellikle son dönemde sisteme ekledikleri oyunlarla adından söz ettiren ve Activision Blizzard'ı da satın alan Microsoft, gelecekte ekleyeceği oyunlar konusunda oyuncuları heyecanlandırmış durumda. Peki Temmuz ayının ikinci yarısında hangi oyunlar Game Pass kütüphanesine eklenecek?
Bazı oyunlar Temmuz ayının ilk yarısında çoktan Game Pass'e eklenmiş ve oynanabilir durumda. Bazıları ise gelecek süreçte eklenecek. Ayrıca her ay olduğu gibi bu ay da bazı oyunlar aramıza veda edecek. Fazla uzatmadan sizi listeyle baş başa bırakalım.
Temmuz Ayının İkinci Yarısında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
- As Dusk Falls (Cloud, Konsol ve PC) – 19 Temmuz
- Ashes of the Singularity: Escalation (PC) – 19 Temmuz
- Watch Dogs 2 (Cloud, Konsol ve PC) – 19 Temmuz
- MotoGP 22 (Cloud, Konsol ve PC) – 21 Temmuz
- Torment: Tides of Numenera (Cloud ve Konsol) – 21 Temmuz
- Inside (Cloud, Konsol ve PC) – 29 Temmuz
31 Temmuz'da Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar
- Dodgeball Academia (Cloud, Konsol ve PC)
- Katamari Damacy Reroll (Cloud, Konsol ve PC)
- Lumines Remastered (Cloud, Konsol ve PC)
- Omno (Cloud, Konsol ve PC)
- Raji: An Ancient Epic (Cloud, Konsol ve PC)
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