Temmuz Ayının İkinci Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar Açıklandı

Microsoft'un sevilen hizmeti Xbox Game Pass servisine Temmuz ayının ikinci yarısında eklenecek oyunlar açıklandı. Xbox ekibi yayınladıkları yeni blog içeriğinde Temmuz ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunların listesini ve Temmuz ayı sonunda hizmetten ayrılacak oyunları açıkladı.

Xbox Game Pass her geçen ay abone sayısını ve oyun kütüphanesini artırmaya devam ediyor. Ülkemizde de oldukça uygun fiyata abone olabildiğiniz bu sistem sayesinde yüzlerce oyuna erişim imkânı sağlıyorsunuz. Özellikle son dönemde sisteme ekledikleri oyunlarla adından söz ettiren ve Activision Blizzard'ı da satın alan Microsoft, gelecekte ekleyeceği oyunlar konusunda oyuncuları heyecanlandırmış durumda. Peki Temmuz ayının ikinci yarısında hangi oyunlar Game Pass kütüphanesine eklenecek?

Bazı oyunlar Temmuz ayının ilk yarısında çoktan Game Pass'e eklenmiş ve oynanabilir durumda. Bazıları ise gelecek süreçte eklenecek. Ayrıca her ay olduğu gibi bu ay da bazı oyunlar aramıza veda edecek. Fazla uzatmadan sizi listeyle baş başa bırakalım.

Temmuz Ayının İkinci Yarısında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

As Dusk Falls (Cloud, Konsol ve PC) – 19 Temmuz

Ashes of the Singularity: Escalation (PC) – 19 Temmuz

Watch Dogs 2 (Cloud, Konsol ve PC) – 19 Temmuz

MotoGP 22 (Cloud, Konsol ve PC) – 21 Temmuz

Torment: Tides of Numenera (Cloud ve Konsol) – 21 Temmuz

Inside (Cloud, Konsol ve PC) – 29 Temmuz

31 Temmuz'da Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar