Tencent, Back 4 Blood Geliştiricisi Turtle Rock Studios'u Satın Aldı

Çin merkezli teknoloji şirketi Tencent, Back 4 Blood geliştiricisi Turtle Rock Studios'un ana şirketi Slamfire'ı satın aldığını duyurdu. Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan oyun stüdyosu faaliyetlerine artık Tencent bünyesinde devam edecek.

Tencent, Back 4 Blood Geliştiricisini Bünyesine Kattı

Çinli şirket Tencent,Turtle Rock Studios'un ana şirketi Slamfire'ı satın aldığını açıkladı. Bu, Turtle Rock Studios'un faaliyetlerine Tencent'in bünyesinde devam edeceği anlamına geliyor. Stüdyoda herhangi bir değişiklik olmayacak. Phil Robb ve Chris Ashton tarafından yönetilen ekip ile çalışmalara devam edilecek.

Turtle Rock Studios Başkanı Steve Goldstein, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Goldstein, yaptığı açıklamada, Tencent'in seçkin ortakları, küresel erişimi, derin oyun bilgisi ve benzeri görülmemiş desteğinin yeni türler yaratmalarına yardımcı olacağını söyledi.

Tencent Games Global Baş Strateji Sorumlusu Eddie Chan de söz konusu satın alma kararına ilişkin bir açıklama yaptı. Chan, Turtle Rock'ın oyunlarının özellikle de çevrim içi oyunlar yaratma konusundaki harika yaklaşımlarının büyük hayranı olduğunu söyledi. Sıradaki oyun için sabırsızlandığını belirten Eddie Chan, Turtle Rock'ı bünyelerine katmaktan heyecan duyduklarını ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Turtle Rock Studios isimli oyun stüdyosu bu zamana kadar Back 4 Blood, Evolve, Left 4 Dead ve Counter Strike Source gibi pek çok oyunun geliştirme sürecinde yer aldı. Stüdyo, özellikle Back 4 Blood ile birlikte tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu.

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Back 4 Blood, 12 Ekim 2021 tarihinde piyasaya sürüldü. Çevrim içi zombi oyunu, Left 4 Dead serisine benzerliği ile dikkat çekiyor. Çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen yapımın PC sürümü 77 metacritic puanına sahip.

Arkadaşlarla oynanacak oyun arayan oyuncular için harika bir alternatif olan yapım 4 oyuncuya kadar co-op desteğine sahip. Başarılı oynanış sistemi ve kaliteli grafiklere sahip olması ile dikkat çeken yapımda ayrıca PvP de yer alıyor.

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