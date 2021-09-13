Tencent Değeri, Çin'in Oyun Yasasından Sonra Büyük Düşüş Gördü!

Tencent değeri, Çin'in oyun sektörü için getirmiş olduğu yeni kısıtlamaların ardından büyük ölçüde azaldı. 1998 yılında kurulan ve League of Legends'ın geliştiricisi Riot Games'in ana şirketi olan Tencent Holdings, çocukların oyun oynamasına sınırlama getiren karardan en çok zarar gören şirketlerden biri oldu.

Tencent Değeri Çin'in Kararından Sonra Ne Kadar Düştü?

Çin'in oyun sektörü üzerinde uyguladığı son kısıtlamaların bir sonucu olarak Tencent, 60 milyar dolarlık bir düşüş gördü. Kuruluş yılı 1998'e dayanan şirketin Çin'in reşit olmayan çocuklara (18 yaşın altındaki çocuklar) yönelik yeni uygulamasından bir süre sonra milyarlarca dolar değer kaybettiği öğrenildi.

Çin, çocukların video oyunlarını oynamasına kısıtlama getirmek için yakın bir zamanda reşit olmayanların haftada yalnızca 3 saatten fazla video oyunu oynamasını engelleyecek düzenlemeleri onayladı.

Çin oyun pazarında yer alan veya almak isteyen oyun şirketlerinin artık haftada yalnızca 3 saatlik video oyunu oynama süresine uyumluluk sağlaması gerekiyor ancak şirketlerin buna ek olarak yapması ve bağlı kalması gereken başka bir sistem daha bulunuyor. Şirketlerin oyuncuların çocuk olmadığını doğrulamak için doğrulama sistemine sahip olması gerekiyor.

Yeni getirilen video oyunu kısıtlamalarının 18 yaşın altındaki çocukların hafta içi bir buçuk saat, hafa sonları ve tatil günlerinde 3 saat oynamasına izin veren önceki video oyunu kısıtlamalarından daha sert olduğu düşünülüyor.

Çocuklara getirilen kısıtlama, Tencent'i de büyük bir zarara uğrattı. Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre kısa bir süre önce Tencent ve diğer sektör öncüleri ile bir araya gelinerek kârı arka planda bırakmaları ve reşit olmayan çocukların oyun bağımlılığına yakalanmasını engellemeye çalışmaları tavsiye edildi.

Tencent, geçen ay küçüklerin video oyunu oynama süresini ve oyunlara harcadığı para miktarını kısıtlayacağına söz vermişti ki çocukların aşırı oyun oynamasını engellemek için yüz tanıma ile doğrulama sistemi bile geliştirdi.

Çin'in çocuklara yönelik getirdiği video oyunu kısıtlaması en nihayetinde yatırımcıların endişelenmesine yol açtı. Bu da Tencent'in kâr oranına yansıdı ve Tencent değeri önemli ölçüde düştü. Çin'in şu anda video oyunu sektörü ile ilgili adımlarını daha ağır atmak gibi planlarının olduğu düşünülmüyor, eğer bu alanda daha sert kararlar alınırsa oyun geliştiricileri finansal açıdan zarara uğramaya devam etmek zorunda kalabilir.