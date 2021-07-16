Terlememek İçin Ameliyat Olan Fenomen Hayatını Kaybetti

Terlememe ameliyatı olan fenomen öldü. Meksika'da yaşayan 23 yaşındaki genç fenomen Odalis Santos Mena, reklamını yapmak istediği bir tedavi yüzünden hayatını kaybetti. Genç influencer'ın fitness konusunda yeni şeylere meraklı olduğu aktarıldı.

Bildiğiniz üzere terleme, egzersiz yapmanın düzenli bir parçasıdır. Vücut geliştirmeci ve fitness uzmanı olarak tanınan sosyal medya fenomeni Odalis Santos Mena, terlemeyi durdurmak için bir ameliyat olmak istedi, ancak bu ameliyat 23 yaşındaki kızın hayatına mal oldu.

Meksika'da yaşayan Mena, vücut geliştirme dünyasında biraz deneyime sahipti, fakat en büyük popülerliğini 2019 Miss and Mr. Hercules unvanı ile kazandı. Mena, sosyal medyada hayranlarını cezbeden paylaşımlar yapmasıyla biliniyordu. Kariyeri boyunca çeşitli sponsorluklar için fiziksel yeteneklerini ve zinde vücudunu kullandı.

Terlememe ameliyatı olan fenomen öldü

Görünüşe göre bu reklamlardan sonuncusu, MiraDry adlı çığır açan terleme önleyici tedaviyi tanıtmak isteyen SkinPiel kliniğinden geldi. Bu ısıl işlemin ter bezlerini tamamen ortadan kaldırması ve sözde terlemeyi kalıcı olarak sonlandırması gerekiyordu.

Bu çığır açan tedavide ne yazık ki Odalis Santos Mena için işler pek iyi gitmedi. Anestezi altına alındıktan sonra kalp krizi geçirdi, klinik üyeleri CPR (kalp masajı) ile hayata döndüremeyince vefat ettiği haberi doğrulandı.

Üzücü olaydan sonra yetkililer, neyin yanlış gittiğini belirlemeye çalışarak SkinPiel kliniğine soruşturma başlattı. Ancak temel teori, anestezinin eğitimli bir anestezi uzmanı olmayan biri tarafından uygulanması ve bunun da sonunda bir tür aksilikle sonuçlanması üzerine kurulu.

Öte yandan Mena'nın aldığı bir steroid ile vücuduna karıştığında anesteziye ters tepki verdiğine de inanılıyor. SkinPiel, prosedürü uygularken bu steroidi aldığına dair hiçbir fikirleri olmadığını iddia ediyor.

Tedavi görmeden ve hayatını kaybetmeden önce Odalis, MiraDry'ı terlemeyi etkili bir şekilde sonlandıracak güvenli bir tedavi yöntemi olarak tanıtmıştı. Ne yazık ki şimdilik 23 yaşındaki kızın mı yoksa MiraDry isimli terleme önleyici tedavinin mi suçlu olduğu bilinmiyor.

Bununla birlikte böyle bir tedavinin, Odalis Santos Mena gibi düzenli olarak egzersiz yapan biri üzerinde uzun süreli kalıcı etkileri olabileceğini belirtmekte fayda var. Olabildiğince sevilmiyor olsa da terleme, vücudunuzun aşırı ısınmaya verdiği tepkinin önemli bir parçasıdır ve medikal olarak oynamak, olumsuz etkilere yol açabilir.