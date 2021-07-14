Kayalıklara Tırmanan Fenomen Selfie Çekerken Düşerek Öldü

Kayalıklara tırmanan fenomen öldü. Sosyal medya fenomeni Sofia Cheung, arkadaşlarıyla şelalenin kenarında selfie çekerken hayatını kaybetti. 32 yaşındaki kadının şelale kenarında ayağının kayması sonucunda aşağıya yuvarlandığı aktarıldı.

Hong Konglu bir Instagram yıldızı, şelalede selfie çekerken ayağı kaydı ve trajik bir şekilde yere yığıldı.

The Sun'ın bildirdiğine göre şok edici olay, 32 yaşındaki Sofia Cheung ve üç arkadaşının Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında Ha Pak Lai parkına bir geziye çıkmasından sonra meydana geldi. Instagram fenomeni, görünüşe göre Pineapple Mountain bölgesinde yer alan şelalede dengesini kaybedip aşağıdaki 16 metrelik havuza düştü.

The Sun raporuna göre, Cheung'un dehşete düşmüş arkadaşları hızla acil servisi aradılar ve kadını hastaneye götürdüler. Ancak 32 yaşındaki fenomenin olay yerinde öldüğü doğrulandı.

Kayalıklara tırmanan fenomen hayatını kaybetti

Hong Kong'ta yaşayan Sofia Cheung, Instagram hesabına sık sık sarp kayalıkların kenarlarında poz vermesiyle meşhur hale gelmişti. Cheung ayrıca Instagram'da “Hayat eğlenceli olmalı, aptal değil” sloganı ile tanınıyordu.

Cheung, 9 Temmuz'da paylaştığı son Instagram fotoğrafının açıklamasında, "Daha İyi Günler Geliyor. Cumartesi ve Pazar" ifadelerini kullanmıştı. Ölüm haberinin alınmasının ardından fotoğraf yorumu yüzlerce taziye yorumu oldu.

Yaslı bir hayran, "Bunun senin başına geldiğine inanmak istemiyorum" yazdı. Bir başka kullanıcı, "Cumartesi ve Pazar olduğunda daha iyi günlerin geleceğini mi düşündünüz? Sohbetini her gün özleyeceğiz. Seni her zaman seveceğim" şeklinde bir yorumda bulundu.

Ancak cesur pozlar verirken hayatını kaybeden ilk kişi Cheung değil. Geçen Ocak ayında Hintli bir kadın, şelalenin yakınında selfie çekerken düşmüş ve hayatını kaybetmişti. Geçen yılki üzücü olayda Kazakistanlı bir kadın turist, Türkiye'de bir uçurumdan düşerek 100 metreden yuvarlanmış ve ölmüştü.

Ayrıca daha önce Çinli buzul tırmanıcısı buzullara düşerek hayatını kaybetmişti. Özellikle son 5 yıldır Çin bölgesindeki buzullara tırmanarak iklim değişikliğine dikkat çekmeyen isteyen buzul avcısı Wang Xiangjun, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansına katılarak dikkat çekmeyi başarmıştı.

Son yedi yılda Çin'in güneybatısındaki 70'den fazla buzulun fotoğrafını çekerek farkındalık oluşturmak isteyen 30 yaşındaki adam, özellikle birkaç yıldır dünyada tanınır hale gelmişti. Buzullara tırmandığı maceralarını videolar aracılığıyla kısa video platformu Douyin'e yükleyen aktivist, Douyin üzerinde 3 milyondan fazla takipçi kazanmıştı.