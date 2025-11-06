Ertelemelere Doymayan Terminator 2D: NO FATE, Aralık Ayına Kaldı

Bitmap Bureau tarafından geliştirilen ve Reef Entertainment tarafından da yayınlanacak olan Terminator 2D: NO FATE, bizlere farklı bir deneyim sunmaya geliyor. Bilhassa kayan ekranda oynanan oyunları seven oyunculara hitap etmesi bekleniyor. Ancak bunun için birazcık daha beklememiz gerekecek. Bir önceki erteleme ile bu ayın sonlarına doğru çıkması beklenen oyun, şimdi de Aralık ayının ikinci haftasına ertelendi.

Terminator 2D: NO FATE Ne zaman Çıkacak?

2025 yılının Şubat ayında duyurulmuş olan Terminator 2D: NO FATE, ilk olarak Eylül ayında çıkacaktı. Ancak kutulu sürümlerin koordinasyonunda ve üretiminde yaşanan gecikme ile Ekim ayının sonuna ertelenmişti. Çünkü Reef Entertainment, hem dijital ve hem de kutulu sürümleri aynı anda oyuncuların beğenisine sunmayı hedefliyor.

Eylül ayına geldiğimizde ise kutulu sürümlerin bileşenlerinin sevkiyatında küresel ticaret ve gümrük ücretleri ile bağlantılı gecikmelerden dolayı Kasım ayına kaydırılmıştı. Şimdi ise çıkış tarihi, 26 Kasım 2025 yerine 12 Aralık 2025 olarak güncellendi. Yani ekstadan on altı gün daha beklememiz gerekecek.

Hi everyone,



First of all, we want to start by saying thank you. We know you’ve waited longer than expected for the release of Terminator 2D: NO FATE, and we truly appreciate your patience and support throughout this journey.



The physical components for all editions have now… — Reef Entertainment (@Reef_Games) November 5, 2025

"Peki bu defa oyun neden ertelendi?" diye soracak olursanız, kutulu sürümlerin bileşenlerinin tamamının şirkete ulaştığı söyleniyor. Ne var ki bu bileşenleri birleştirmek ek bir zaman gerektirecekmiş. Yayıncının bütün sürümleri aynı anda oyuncular ile buluşturma kararlılığı sürdüğü için, sadece kutulu sürümlerin değil, dijital sürümlerin de çıkış tarihi on altı gün gecikecek.

Terminator 2D: NO FATE oyununun hikayesi, iki farklı zaman diliminde geçecek. Geçmiş zamanda Sarah Connor ve T-800 rolüne bürüneceğiz ve hedefimiz, insanlığın yok oluşu öncesinde T-1000 ve Skynet planlarını durdurmak olacak. Bu bağlamda da pek çok zorlu görev bizi bekliyor olacak.

Gelecek zamanda ise John Connor rolüne bürünecek ve Resistance için lider konumunda bulunacağız. Terminator 2: Kıyamet Günü ve Terminator 3: Makinelerin Yükselişi filmlerinde gördüğümüz Future War ile ön cephede insanlığın kurtuluş umudu olacağız.

Bilhassa ikinci filmdeki simgesel sahnelerin karşımıza çıkacağı özgün hikayenin, insanlığın kaderi için vereceğimiz kararlara göre birden fazla sonu olacak. Oyunda hikaye modunun yanı sıra Arcade, Boss Rush, Infinite, Level Training ve Mother of the Future modlarının da olacağını söyleyelim. Elbette oyunun ertelenmesi oyuncularda hayal kırıklığı yarattı, ama bir yandan da Reef Entertainment ve Bitmap Bureau’nun da kararlılığını gözler önüne sermiş oldu.