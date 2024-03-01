Terminator: Survivors Fragmanı Yayınlandı: Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Nacon, Nacon Connect vitrininde göz alıcı bir fragman ve dikkat çekici ekran görüntüleriyle Terminator Survivors oyununu tanıttı.

Terminator Survivors'un temel oluşum unsurlarına sahip başka bir açık dünya oyunu daha olması nedeniyle topluluk arasında küçük bir bölünme yaşanıyor. Fakat söylenenlere göre Terminator, yeni ve sürükleyici bir dokunuşla özgün olacak.

Terminator Survivors Ne Zaman Çıkıyor?

Terminator Survivors, 24 Ekim 2024'te Steam'de erken erişime açılacak. Oyunun konsol versiyonlarının da çıkacağına dair söz verilmişti fakat bu oyunun hayranları çoğunlukla PC üzerinden oynamayı tercih ediyorlar.

Terminator Survivors'ın işleyişi şu şekildedir:

Oyuncular kendilerini avlayan terminatörlerden korunmak için bir grup insanın kontrolünü üstlenerek açık bir dünyada dolaşmakla görevlendirilir. Oyuncular tek başlarına veya bir grubun parçası olarak oynayabilirler.

Filmden esinlenilen bu oyunun içerisine Nacon, film karakterlerini de dahil ediyor.