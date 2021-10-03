Tesla Araç Teslimat Oranı 3. Çeyrekte Analistlerin Tahminlerini Aştı!

Tesla, araç teslimat oranı ile üçüncü çeyrekte rakiplerine kıyasla büyük bir rekora imza attı. Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın teşvikinin ardından üçüncü çeyrekteki satışlar analistlerin tahminini geçti. Şirket, temmuz ve eylül aylarının aralığında ikinci çeyreğe kıyasla büyük bir ilerleme kaydetti.

Tesla Araç Teslimat Oranı 3. Çeyrekte Ne Kadar Arttı?

Elektrikli araç alanında öncü isimlerden biri olan Tesla, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde ikinci çeyrekteki satışlarından %20 daha fazla teslimat gerçekleştirerek dünya çapında devam eden çip krizini de rakiplerine göre ne kadar iyi atlatmakta olduğunu gözler önüne serdi.

Analistlere göre daha ucuz bir Model Y'nin piyasaya sürülmesi ve Çin'den Avrua'ya ihracatın artması, Tesla'nın üretime daha fazla ağır vermesini sağlamadaki en önemli faktörler oldu. Reuters'a göre Musk, Tesla'nın üçüncü çeyreğin başlarında son derece ciddi bir parça sorunu yaşadığını ve çalışanların üçüncü çeyreğin sonuna doğru teslimat baskısı yapmaya çağırdığını söyledi.

Üçüncü çeyrekteki teslimat oranı beklenmedik bir oran ile sonuçlandı. Tesla, temmuz, ağustos ve eylül aylarında bir önceki yılın aynı dönmeine göre %73 artış yakalayarak 241 bin 300 araç teslim etti. Analistlerin tahmini ise bundan çok daha düşüktü. Tesla'nın araç teslimatı ile ilgili tahminde bulunan analistler, elektrikli araç üreticisinin 3. çeyrekte 229 bin 242 araç teslim etmesini bekliyordu.

Tesla Süreci Rakiplerinden Daha İyi Yönetiyor

Tesla'nın General Motors, Honda ve diğer bazı büyük rakipleri, uzun süredir devam eden çip sıkıntısı nedeniyle üçüncü çeyrekte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satışlarında büyük bir düşüş olduğunu gözlemledi. General Motors'un 3. çeyrekte Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı satışlar yaklaşık %33 oranında düşerek en düşük seviyeye doğru geriledi.

Tesla, bu çeyrekte Model 3 ve Model Y araçlarının 232 bin 25'ini ve Model S ile Model X araçlarının 9 bin 275'ini müşterilere teslim ettiğini söyledi. Şirketin üçüncü çeyrekteki toplam üretimi, önceki çeyreğe göre %15'in üzerine çıkarak üretmiş olduğu araç sayısı 237 bin 823'e ulaştı.

Tesla, eylül ayında Çin'de yaptığı satışları henüz açıklamadı. Şirketin ağustos ayında Şanghay fabrikasında ürettiği araçların üçte ikisinden fazlasını ise Avrupa ve Asya ülkelerine ihraç ettiği bildirildi.