Tesla İlk Elektrikli Kamyonunun Teslimatını Gerçekleştirdi

Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'nın elektrikli kamyonu olan Tesla Semi'yi resmen tanıtmasından beş yıl sonra, şirket ilk resmî üretim aracını Perşembe günü Tesla'nın Nevada Gigafactory'sinde düzenlenen etkinlik sırasında Pepsi'ye teslim etti. İçecek üreticisi toplamda 100 araç sipariş etti.

İlk olarak 2017'de tanıtılan Tesla Semi, başlangıçta 300 ve 500 millik versiyonlar için sırasıyla 150.000 $ ve 180.000 $ olarak perakende satış yapacaktı. Tesla, araçlarının %20 daha verimli çalışabileceğinive Semi'nin milyon millik ömrü boyunca 250.000 $'a kadar tasarruf sağlayabileceğini tahmin ediyor.

30 Dakikada %80'e Kadar Şarj Edilebiliyor

Tesla Semi driving 500 miles, fully loaded, on a single charge pic.twitter.com/iZzomLcwZF — Tesla (@Tesla) December 2, 2022

Musk, aracın her teçhizatının "mermi gibi tasarlandığını" söyledi ve devasa bir 1 MW'lık pil takımına sahip olduğunu belirtti. Bu, araçların bir seferde 80.000 pound'a kadar çekme ve sadece 30 dakikada %80'e kadar şarj olma süresi göz önüne alındığında etkileyici olan 20 saniyelik bir 0'dan 60 km hıza ulaşma imkânı sunduğu bildiriliyor.

Bu elektrikli kamyonlar ayrıca gelişmiş otopilot yeteneklerinin yanı sıra kör nokta sensörleri gibi birçok önemli özellikle donatılmış durumda.

Musk, rezervasyonların 2017'de açıldığı sırada, teslimatların iki yıl sonra yani 2019'da başlayacağını söylemişti. Tesla, COVID'in getirdiği üretim gecikmelerini ve tedarik zinciri sorunlarını gerekçe göstererek, Nisan 2020'ye kadar bu teslimat tarihini resmî olarak 2021'e ertelemişti. Ardı sıra gelen gecikmeler elektrikli kamyonun ilk teslimatının 2022 sonuna kadar uzamasına neden oldu.