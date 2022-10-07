Tesla, Elektrikli Kamyonunun Üretimine Başlıyor

Tesla CEO'su Elon Musk Perşembe günü, uzunca süren gecikmenin ardından elektrikli kamyonunun üretiminin Aralık ayında başlayacak ilk teslimatlarla birlikte hayata geçeceğini duyurdu.

Otomobil üreticisi, şirketin tasarım stüdyosu ve Musk'ın diğer şirketi SpaceX'in bulunduğu bölgede Hawthorne, California'da düzenlenen Kasım 2017 etkinliğinde Tesla Semi adlı tamamen elektrikli kamyon prototipini tanıtmıştı.

Açıklama, Tesla'nın 2010 yılında şirkete katılan eski bir Daimler yöneticisi olan Jerome Guillen tarafından yönetilen bir kamyon geliştirme programını başlatmasından bir yıldan fazla bir süre sonra geldi. Guillen, şirketin tüm otomotiv işinin başkanlığından Tesla'nın ağır taşımacılık birimine liderlik eden daha dar bir göreve getirildikten sadece birkaç ay sonra 2021'de Tesla'dan ayrıldı.

Tesla ilk olarak elektrikli kamyon üretimine Aralık 2019'da başlamayı planladı ancak programda tekrarlanan gecikmeler yaşandı.

Elektrikli Kamyonlara İlk Sahip Olacak Şirket: Pepsi

Geçen yıl Guillen'in ayrılmasının ardından Tesla, tedarik zinciri zorlukları ve batarya hücrelerinin sınırlı kullanılabilirliği nedeniyle elektrikli kamyon programının üretimini 2022'ye erteledi. Ocak 2021 itibariyle, şirket Semi'deki mühendislik işini bitirmişti ve o yıl teslimatlara başlamak için doğru yoldaydı ancak o zaman bile Musk, pil hücrelerinin mevcudiyetinin şirketin Semi'yi üretme kabiliyetini sınırlayabileceği konusunda uyarmıştı.

Gecikmeler, şirketin Anheuser-Busch, Pepsi, Walmart ve UPS de dâhil olmak üzere bir dizi yüksek profilli şirketten 5 bin dolarlık rezervasyon almasını engellemedi. Musk, Aralık 2017'de 100 kamyon siparişi veren Pepsi'nin kamyonları teslim alan ilk müşterileri olacağını Twitter hesabından paylaştı.

Musk, Pepsi'ye teslimatların 1 Aralık'ta beklendiğini söyledi.