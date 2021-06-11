Tesla Model S Plaid Duyuruldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı

ABD'li otomobil devi Tesla Model S Plaid'i duyurdu. Tesla Model S Plaid şimdiye kadar üretilmiş en hızlı elektrikli otomobil olarak öne çıkıyor. 0'dan 100 km/s hıza 1,99 saniyede ulaşan araç, güç-ağırlık dengesi konusunda da CEO Elon Musk'ın yüzünü güldürüyor.

Tesla, şirketin elektrikli sedanının yüksek performanslı bir versiyonu olan yeni Model S Plaid’i canlı yayın etkinliğiyle duyurdu.

Şirketin tasarım lideri Franz von Holzhausen ve CEO Elon Musk tarafından yapılan tanıtımda sahneye bir balyoz getirildi. Bu, von Holzhausen’in Cybertruck’ın camlarını kırdığı ve paramparça ettiği önceki etkinliğe mizahi bir göndermeydi.

Musk, yeni Model S’nin "Porsche’den daha hızlı ama Volvo’dan daha güvenli" olacağını söyledi. Ancak NHTSA’nın henüz Model S Plaid’i güvenlik açısından derecelendirmediğini belirterek, kendi kapsamlı güvenlik iddialarından bazılarını da reddetti.

Musk, ”Üretimdeyiz ve şu anda ilk 25 arabayı teslim edeceğiz. Daha sonra temel olarak yakında haftada birkaç yüz arabada ve önümüzdeki çeyrekte haftada bin arabada olacağız” dedi.

Tesla Model S Plaid fiyatıyla cep yakıyor

Tesla’nın web sitesine göre Model S Plaid, üç motorlu, dört çekişli 1.020 beygir gücüne sahip. 390 mil menzile ulaşan bir bataryayı barındırıyor ve saatte 200 mil maksimum hıza ulaşabiliyor. Ancak Musk, Model S Plaid pil takımı hakkında önemli bir ayrıntı vermedi ve basitçe, "Tamamen yeni bir pil takımımız var" ifadelerini kullandı.

Musk, Model S Plaid tahrik ünitesinin resimlerini göstermek için pilden kısaca bahsetti ve aracın elektrik motorunun bir parçası olan karbonla sarılmış rotorla övündü. "Bu motoru elinizle kaldırabilirsiniz ve iki tonluk arabayı 2 saniyede saatte 60 mil hızlandırabilir. Bu tür bir güç-ağırlık dengesi deliliktir" ifadesini kullandı.

Musk ayrıca Model S Plaid’in, Tesla Supercharger’a takılıyken sadece 15 dakikada 187 mil menzile sahip olabileceğini kaydetti.

Dört kapılı sedan, geleneksel bir direksiyon simidi yerine bir direksiyon boyunduruğu, 17 inç orta dokunmatik ekran ve yolcuların eğlencesi için arkada ayrı 8 inç ekran, önde ve arkada dizüstü bilgisayarları ve diğer akıllı cihazları şarj edebilen şarj portları içeriyor. Şirketin bahsettiği işlem gücü, araç sistemini PlayStation 5 gibi modern oyun konsollarıyla aynı seviyeye getiriyor.

Tesla Model S Plaid’in fiyatı 129.990 dolar seviyesinde. Bu, elektrikli sedanın 405 mil pil menziline sahip çift motorlu, dört tekerlekten çekişli bir versiyonu olan uzun menzilli 2021 Model S'ten yaklaşık 50.000 dolar daha pahalı bir etiket.