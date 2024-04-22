Tesla Herkesi Şok Etti: Ucuz Model Y Sadece 3 Gün İçerisinde Zam mı Yedi?

Geçtiğimiz Cuma günü Tesla'nın Türkiye'de daha ucuz bir model Y satmaya başladığı duyurulmuştu. Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın uygun fiyatlı modeli, %10'luk ÖTV ile ön siparişe açılmıştı.

Şu an 3 farklı seçeneği ile Türkiye'de yer alan Tesla'da bugün inanılmaz bir olay yaşandı. Daha ucuz versiyon için ön sipariş aşamasına geçen kişilerin, ödeme ekranında gördükleri büyük değişiklik sosyal medyada gündem oldu.

Ucuz Tesla Model Y Zamlandı mı?

Normalde 1.353.160 TL'den satışa çıkan ancak ÖTV ile birlikte totalde 1.791.451 TL'den ön siparişe açılan Model Y, bugün sabah saatlerinden itibaren zamlı bir şekilde sitede yer alıyor. İlk duyurusu yapıldığı zaman görülen ÖTV tutarının artmış olmasıyla fiyat 2.605.747 TL olarak görüntüleniyor.

Bunu gören kişiler de sosyal medya hesaplarından Tesla'nın Türkiye'de ucuz olan modelinin bile zam yediğini ve sadece 3 gün dayanabildiklerini söylemeye başladı. Ancak Emre Özpeynirci bu iddialardan birine yanıt verdi.

Tesla'nın fiyatında bir artış yok, sistemde bir hata olmuş. Düzeltmeye çalıştıklarını söylediler👇 https://t.co/Fy2UxUQVhZ — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) April 22, 2024

Özpeynirci'nin X üzerinden paylaştığına göre Tesla ile görüşmüş ve şu an sistemde bir hata olmasından kaynaklı fiyatların yüksek göründüğü bilgisini almış. Sistemsel sorunu çözmek için çalıştıklarını da belirtiyor. Yani aslında arka çekişli Model Y'nin güncel fiyatı hala 1.791.451 TL.